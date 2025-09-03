«Есть проблемы». Путин ответил на вопрос об Алиеве

Путин заявил о проблемах в отношениях России и Азербайджана

В отношениях России и Азербайджана есть проблемы. Об этом сообщил президент Владимир Путин , говоря о встрече с главой республики Ильхамом Алиевым в Китае.

Глава государства рассказал, как во время визита в КНР поздоровался с азербайджанским лидером и его женой, а также «перекинулся парой слов».

«Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», — сказал Путин.

По его мнению, несмотря на трудности в отношениях России и Азербайджана, интерес к развитию двусторонних связей все расставит на свои места.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов увидел сигнал в рукопожатии Путина и Алиева. Он назвал жест демонстрацией охлаждения отношений между лидерами.