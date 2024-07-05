Сегодня 17:32 Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф Политолог Станкевич объяснил, зачем саммит НАТО назовет РФ главной угрозой 0 0 0 Эксклюзив

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На следующей неделе в Вашингтоне состоится 37-й саммит НАТО в честь 75-летия образования блока. Россию на нем собираются обсуждать в качестве стратегической угрозы США и Западу. При этом важно понимать, что Москва никогда не бросала вызов ни альянсу, ни Штатам, задающим политическую моду в этом объединении, подчеркнул в беседе с 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — его прямая речь

Россия не бросала вызовов никогда Здесь нужно все-таки четко расставить акценты: Россия не бросала вызов ни Америке, ни НАТО. Россия противостоит попыткам США гегемонистски диктовать условия, потому что нашу страну такой стиль отношений не устраивает. Также не лишним будет вспомнить, что сразу после распада СССР Россия предлагала обсудить инклюзивную, то есть включающую всех систему безопасности в Европе. Именно коллективную систему, неделимую, не создающую барьеры, а учитывающую все законные интересы. Но эта возможность была преступно упущена и блоком НАТО, и в первую очередь политическим лидером альянса в виде Соединенных Штатов Америки.

Фото: Ralf Hirschberger / Global Look Press

Прошло время, и НАТО поглотил практически все постсоветское пространство — в первую очередь я говорю о Восточной Европе и республиках Балтии. Затем речь зашла уже о Украине и Грузии.

Вот когда их поглощение альянсом встало в повестку дня, тогда уже возник конфликт, возникло активное противодействие со стороны России. И в данном случае оно абсолютно оправданное.

Напомню, что началось это все с такого же саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Кстати, там присутствовал президент России Владимир Путин со своим последним призывом к блоку остановиться наконец. Но и этот призыв не услышали. Мы видели к каким трагическим последствиям все это приводит сейчас на полях сражений на Украине.

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Не кормите Киев напрасными обещаниями Что касается нынешнего саммита НАТО к 75-летнему юбилею этой организации — там будет и президент Украины Владимир Зеленский, но Киев решили не обнадеживать: никакого приглашения со стороны альянса в адрес республики не последует, никаких сроков вступления называть не будут.

Вероятно, Украине предложат какую-то отдельную особую форму взаимодействия, но без серьезных авансов. Без каких-либо гарантий, что НАТО будет выступать на стороне Киева на уровне вооруженных сил.

На этот счет, к слову, уже опубликовали очень серьезное предупреждение. Авторами его стали крупные американские эксперты — это университетские профессоры, сотрудники ведущих исследовательских центров по международным отношениям, признанные в США авторитеты по вопросам международной безопасности. Они написали коллективное письмо (подписи под ним поставил 61 специалист), предупредив НАТО ни в коем случае не давать избыточных надежд и авансов на прием Киева в состав этого военного блока. И ни в коем случае не допустить ситуации, когда НАТО будет обязан действовать военной силой в поддержку Украины, ибо это прямой путь к мировой войне и мировой катастрофе.

Фото: David Young / Global Look Press

Вот такое важное предупреждение опубликовано буквально за несколько дней до открытия саммита НАТО в Вашингтоне. Так что здесь, конечно, барьер будет поставлен. И он очевиден — НАТО будет придерживаться тактики в отношении Киева в духе «мы помогаем, но не участвуем в этом конфликте». Почему НАТО раздувает мифологическую угрозу Что касается отношений между НАТО и Россией — у РФ нет в отношении НАТО каких-либо территориальных или иных претензий. Россия не собирается нападать ни на одну страну, являющуюся членом НАТО, у нее нет никаких намерений свести счеты или чего-то добиваться путем военного шантажа.

Фото: РИА «Новости»

То есть все это раздувание российской угрозы для НАТО — это, конечно, носит такой искусственно мифологический характер и прикрывает как раз обратную позицию — альянс рассматривает Россию как угрозу собственной экспансии на восток. Наша страна препятствует этой экспансии, но трактовать это как угрозу, как враждебную деятельность можно только при извращенному внешнеполитическом мышлении. Настало время сменить идеологических фанатиков Что касается России — она хотела бы вернуться к нормальным, спокойным, естественно, не приятельским, не партнерским, но рациональным отношениям с блоком НАТО и в первую очередь, конечно, с США.

Фото: РИА «Новости»

Особые надежды, на мой взгляд, Россия связывает с двумя вещами. И первая — это смена администрации в Вашингтоне, уход экспансионистов и радикальных глобалистов и приход рациональных политических партнеров. Сейчас бессмысленно упоминать фамилии, потому что избирательная кампания в США такова, что вообще непонятно, кто со стороны республиканцев, а кто со стороны демократов в итоге придет к финишу в этой избирательной гонке.

Но самое главное, в чем заинтересована Россия, — это в смене идеологических фанатиков на трезвых реалистов. И это же можно сказать относительно европейских стран НАТО.

В Европе так же крайне необходима (причем в первую очередь ей самой) смена политических поколений, обновление политического лидерства, необходим приход масштабных государственных деятелей, которые не обслуживают стандартные традиционные натовские сценарии, а действуют в долгосрочных интересах своих стран. Нужны политики, которые хотели бы сделать Европу сферой устойчивой безопасности и развития. Вот с такими партнерами, если они придут к власти и закрепятся, думаю, нормальный диалог с Европой будет возобновлен.

Потому что, подчеркну, Россия вовсе не собирается рвать с Европой, она считает себя евразийской страной, но и в значительной степени европейской. И барьера между собой и Европой не выстраивает. И тот факт, что НАТО сейчас имеет избыточные амбиции — это, конечно, является само по себе дестабилизирующим фактором, и должно остаться в прошлом.