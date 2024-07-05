Медведев назвал честным ответ Столтенберга о приеме Украины в НАТО
Медведев упрекнул Столтенберга в снятии ответственности за прием Украины в НАТО
Заявивший о возможности вступления Украины в НАТО к 2034 году генеральный секретарь Йенс Столтенберг поступил как честный человек и фактически снял с себя всю ответственность. Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик пояснил, что к этому времени все действующие руководители входящих в НАТО стран уже оставят свои посты из-за возраста или биологических причин. Кроме того, возможно, не останется никакой Украины.
«К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — написал Медведев.
О перспективах вступления Украины в НАТО к 2034 году покидающий пост генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA. Он пояснил, что посвятил часть своей работы решению этого вопроса и надеется что его труд не пропадет.
Также он подчеркнул, что поддержка ВСУ поставками оружия и подготовкой личного состава станет ключевой темой саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Генеральный секретарь альянса пояснил, что по итогам встречи он рассчитывает на одобрение продолжительной военной помощи Украине.