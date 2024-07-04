В США призвали отказать Украине во вступлении в НАТО

Politico: в США ученые выступили в открытом письме против приема Украины в НАТО

Фото: РИА «Новости»

Американские ученые и аналитики потребовали в открытом письме, чтобы руководство НАТО отказало Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Документ опубликовала газета Politico.

Более 60 экспертов в области внешней политики подписались под обращением. По их мнению, приближение Украины к статусу члена НАТО только усугубит ситуацию, превратив территорию этой страны в поле длительного противостояния между крупнейшими ядерными державами мира.

Кроме того, согласно пятой статьи Устава альянса США придется напрямую вступить в конфликт с Россией на стороне Украины. И это при том, что действия России на украинской территории никак не затрагивают безопасность Америки.

«Цель существования НАТО заключается <…> в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», — говорится в письме.

Ранее появилась информация, что члены альянса откажут Украине в приеме в организацию из-за ее коррумпированности.

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