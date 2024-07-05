Столтенберг назвал главную тему предстоящего саммита НАТО

Страны НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне в первую очередь будут обсуждать поставки оружия и подготовку личного состава для украинской армии. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова привело РИА «Новости» .

«Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов», — сказал генсек блока.

По словам Столтенберга, НАТО определится с расширением подготовки украинских военных в Польше. Кроме того, он анонсировал решение о передаче альянсу координации всех военных поставок В.

Столтенберг заверил, что подобные шаги не сделают НАТО участником конфликта, а лишь укрепят самооборону Украины.

Саммит Североатлантического альянса состоится с 9 по 11 июля в США.

Ранее американские ученые выступили с открытым письмом, в котором призвали не принимать Украину в НАТО.