Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары при посредническом участии Национального разведывательного управления Турции. По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация передала 16 человек, из которых трое отправились в США, а остальные уехали в Германию. 360.ru собрал все, что известно о фигурантах обмена.

Обмен заключенными между Россией и Западом: главное

Информация об обмене начала бурно обсуждаться в социальных сетях и Telegram-каналах после неожиданного исчезновения из колоний осужденных за государственную измену россиян и иностранцев, получивших приговоры за шпионаж.

Также журналисты обратили внимание на исчезновение из зарубежных баз исправительных систем карточек осужденных или арестованных россиян. Очередным подтверждением, что готовится крупный обмен, стала активность самолетов спецслужб, которые ранее использовались для перевозки людей, попадающих под обмен.

Пика эта активность достигла в четверг, 1 августа, когда ряд СМИ со ссылкой на источники объявили о предстоящем освобождении и обмене известных заключенных. Первым официальным заявлением стал пресс-релиз Национального разведывательного управления Турции, которое объявило себя посредником в предстоящем обмене.

0:00 / 0:47

В Центре общественных связей ФСБ России объявили, что домой вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения ряда стран, входящих в НАТО. В ведомстве добавили, что вместе с вышедшими на свободу бывшими заключенными в Россию вернулись их дети. «Их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», — добавили в ЦОС. Личности тех, кого российская делегация представила на обмен, стали известны из указа президента России Владимира Путина о помиловании. Также к ним добавился помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданин Германии. В обмене приняли участие делегации США, Норвегии, Польши и Словении.

Кого отдал Запад

Артем и Анна Дульцевы Семейная пара с двумя детьми приехала в Словению из Аргентины в 2017 году. Муж и жена представились всем как Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Семья поселилась в пригороде Любляны и вела обычную жизнь, занимаясь бизнесом. Но они оказались совсем не теми людьми, за которых себя выдавали. Даже аргентинские паспорта они получили по подложным документам. Российское происхождение Дульцевых выдали отпечатки пальцев, которые они сдавали в миграционной службе Аргентины при подаче документов на гражданство. Опрошенные журналистами соседи сильно удивились, что милая семья, владеющая онлайн-галереей и IT-компанией оказались законспирированными разведчиками. По данным СМИ, в ходе обыска дома семьи в секретном отделении холодильника нашли сотни тысяч евро. После ареста детей передали в приемную семью. Пара признала вину и в конце июля суд Любляны приговорил их к году и семи месяцам ареста. Павел Рубцов (Пабло Гонсалес)

Будущий журналист, обвиненный спецслужбами Польши в шпионаже, родился и вырос в Москве в семье испанцев, бежавших от гражданской войны. Когда Павлу Рубцову исполнилось девять лет, вместе с матерью он переехал в Испанию, сохранив гражданство России. С подачи матери он взял себе новое имя Пабло Гонсалес. Он женился, завел троих детей и работал в испанских СМИ, специализируясь на материалах о жизни в постсоветских странах.

Фото: Соцсети

После начала специальной военной операции он приехал в Польшу, чтобы написать материал об украинских беженцах. Но в итоге попал в руки польского агентства внутренней безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России. Никаких доказательств силовики представить не смогли, кроме двух паспортов задержанного: российского и испанского. За журналиста вступились международные профильные организации, обвинившие спецслужбы в препятствовании его профессиональной деятельности. Вадим Конощенок Уроженец Таллина и гражданин России. Его задержали в Эстонии 6 декабря 2022 года по подозрению в импортных поставках санкционной продукции для оборонно-промышленного сектора. В июле прошлого года власти прибалтийской страны экстрадировали Конощенока по запросу США.

Фото: РИА «Новости»

По версии американского Министерства юстиции, россиянин работал на Федеральную службу безопасности России и связан с поставками электроники подконтрольным спецслужбам компаниям «Серния Инжиниринг» и «Серталь». Предварительные слушания в американском суде над задержанным начались в прошлом году. Михаил Микушин Спецслужбы Норвегии осенью 2022 года задержали сотрудника университета Тромсе, который приехал из Бразилии по учебной программе для исследований гибридных угроз. По документам мужчина имел гражданство Бразилии и носил имя Жозе Ассиша Жиамарриа. Силовики заподозрили ученого в сборе секретной информации в пользу России. В конце декабря прошлого года арестованный признался, что он россиянин и зовут его Михаил Микушин. Представляющая его интересы адвокат Марияна Лозинч заявила, что ее подзащитный предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления о получении вида на жительство. Роман Селезнев

Уроженец Владивостока стал фигурантом дела о кибермошенничестве, связанном со взломом и кражей банковских данных компании по обработке платежей в американском городе Атланта. Селезнева американские спецслужбы похитили в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах.

В апреле 2017 года суд Сиэтла приговорил россиянина к 27 годам лишения свободы. Это стало рекордным сроком для попавшихся в руки американского правосудия хакеров. Обвинение доказало, что Селезнев не просто воровал данные кредитных карт, а создал целую группировку и биржу по продаже данных. Причиненный им ущерб оценили в 1,2 миллиарда долларов. Селезнев раскаялся и признал вину. В итоге он написал огромное письмо, в котором пообещал направить свой талант на предотвращение киберпреступлений. Но тогда же стало известно, что россиянину готовят еще несколько обвинений, что приведет к ужесточению срока. Вадим Красиков

Бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел». В декабре 2021 года Высший земельный суд Берлина приговорил его к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхан Хангошвили в городском парке Тиргартен.

Очевидцы происшествия в беседе с журналистами заявили, что мужчину в парке застрелил велосипедист, который говорил по-русски. После убийства стрелок скрылся с места преступления, предварительно сбросив сумку в реку Шпрее. В ходе суда над Красиковым сторона обвинения заявила, что он выполнял задание российских государственных ведомств. Это заявление опровергли в Генпрокуратуре России, заявив, что конкретного заказчика немецкое следствие так и не раскрыло. Владислав Клюшин

Российского предпринимателя Владислава Клюшина задержали в Швейцарии и экстрадировали по запросу США в декабре 2021 года.

Фото: РИА «Новости»

По версии американского обвинения, россиянин принимал участие во взломе компьютерных сетей и махинациях с ценными бумагами. Своей вины Клюшин не признал. В сентябре прошлого года суд Бостона приговорил россиянина к девяти годам тюрьмы с последующей депортацией в Россию.

Кого отдала Россия

Пол Уилан Бывшего морпеха США задержали в декабре 2018 года в московском отеле во время передачи флешки с секретными данными. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Своей вины американец не признал. Наказание Уилан отбывал в мордовской колонии.

Эван Гершкович

Журналиста газеты The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже.

В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорилось, что Гершкович действовал по заданию ЦРУ, собирая данные о работе «Уралвагонзавода».

Фото: РИА «Новости»

В конце июля этого года Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам колонии строгого режима. Своей вины Гершкович не признал.

Кевин Лик

Это самый молодой заключенный, ему всего 19 лет. В декабре прошлого года суд Адыгеи приговорил его к четырем годам лишения свободы по делу о государственной измене. Лик — уроженец Германии, приехал в Россию вместе с матерью, поэтому на момент суда он еще учился в школе. По версии обвинения, юноша фотографировал расположенные в Майкопе военные части, а снимки отправлял представителю иностранного государства. При вынесении приговора суд учел, что на момент преступления мальчик был несовершеннолетним, а также победителем нескольких Олимпиад. Алсу Курмашева Редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву, обладательницу российского и американского гражданства, постоянно живущую в Чехии, задержали в октябре 2023 года. Сначала против нее завели дело о неуведомлении для включения в реестр иностранных агентов, а после обвинили в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Фейки нашли в книге ее авторства. В июле этого года ее приговорили к 6,5 года колонии. Дитер (Демури) Воронин Политолог, обладающий российским и немецким гражданством Демури Воронин выступал главным свидетелем обвинения по делу журналиста Ивана Сафронова. По версии следствия, Воронин платил журналисту 200 долларов за сведения о сухопутной операции российских войск в Сирии в 2015 году. Политолог признался в работе на немецкую разведку и получил 13 лет колонии строгого режима. В ходе суда на Сафроновым Воронин от своих признаний отказался.

Владимир Кара-Мурза** Публицист и общественный деятель Владимир-Кара Мурза** стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии во время лекции в американском штате Аризона.

Фото: РИА «Новости»

После появилось дело о проведении конференции, которую оплатила признанная в России нежелательной организация. Третьим обвинением стала государственная измена. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу** к 25 годам. Наказание публицист отбывал в колонии Омска.

Герман Мойжес

Велоактивист из Санкт-Петербурга с гражданством Германии и России Герман Мойжес известен в качестве директора ассоциации «Пошли-поехали». Также он занимал посты юриста и управляющий партнер группы компаний «Аверс Германия», которая помогает россиянам и жителям СНГ при получении вида на жительства в странах Евросоюза. О его задержании по делу о государственной измене «Фонтанка» сообщила в конце мая. В чем именно заключалось дело неизвестно из-за грифа секретности.

Патрик Шебель

Гражданин Германии и единственный не политический фигурант из всех. Его задержали в ночь с 15 на 16 января в аэропорту Пулково. Во время прохождения таможенного контроля у иностранца нашли пакетик с мармеладными мишками. Но таможенников насторожил лист конопли на упаковке. В ходе экспресс-теста в мармеладе обнаружили марихуану. На следующий день Шебеля отправили в СИЗО. Суд над немцем начался только в апреле этого года, ему грозило от трех до семи лет лишения свободы.

Лилия Чанышева**, Вадим Останин**, Ксения Фадеева**

Все трое участников списка так и или иначе связаны со штабами Алексея Навального****. Чанышева** руководила организацией в Уфе и стала первой обвиняемой в создании экстремистского сообщества после запрета структур покойного политика. В июне 2023 года Чанышеву** приговорили к 7,5 года лишения свободы. Своей вины она не признала. Вадим Останин** был координатором штаба Навального**** в Барнауле. Его задержали еще в декабре 2021 года, но сначала назначили только запрет определенных действий. Спустя три месяца Останина** перевели в СИЗО, обвинив в попытке побега. В июле 2023 года он получил девять лет тюрьмы. Ксения Фадеева** также стала обвиняемой в организации деятельности экстремистского сообщества. Но к моменту обвинения она занимала пост депутата городской думы Томска. В конце декабря 2023 года ее приговорили к девяти годам колонии. Но до 11 июня этого года Фадеева** все еще числилась депутатом городской думы.

Александра Скочиленко

Художница из Санкт-Петербурга Александра Скочиленко в ноябре прошлого года получила семь лет колонии по уголовному делу о фейках о российской армии.

Фото: Скриншот видео

По версии следствия, она заменила в магазине ценники на листки с ложной информацией о спецоперации. В полицию обратилась бдительная покупательница.

Андрей Пивоваров

Бывший директор «Открытой России»******. В июле 2022 года его приговорили к четырем годам колонии за 30 постов в социальных сетях, которые он опубликовал двумя годами ранее, когда организация уже имела статус нежелательной. Пивоварова задержали, сняв с самолета перед вылетом из Санкт-Петербурга.

Илья Яшин*

Московский муниципальный депутат. Получил 8,5 года колонии общего режима в декабре 2022 года по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России.

Фото: РИА «Новости»

Причиной стало опубликованное Яшиным* видео в YouTube с недостоверными фотографиями и видео военных в Буче. Суд встал на сторону обвинения, которое настаивало, что мундеп действовал по мотивам политической ненависти.

Олег Орлов*.

Сопредседатель ликвидированного по решению суда центра «Мемориал»* Олег Орлов* получил 2,5 года колонии в феврале этого года за публикацию в социальных сетях поста с осуждением российской армии.

Фото: РИА «Новости»

Фигурант уже представал перед судом за это преступление в прошлом октябре и выплатил штраф в 150 тысяч рублей. Но прокуратура отменила это решение и направила дело на пересмотр, дополнив, что правозащитник испытывал «ненависть к военным».

Рико Кригер

Это отдельный случай, потому что его передала не Россия, а Белоруссия. Кригер — гражданин Германии, приговоренный к смертной казни, по шести статьям уголовного кодекса республики, включая наемничество и терроризм. Иностранец признался, что по заданию СБУ фотографировал пусковые установки ракет «Искандер» и военные части в городе Осиповичи, а также оставил на станции Озерище рюкзак со взрывчаткой. После приговора Кригер раскаялся и через адвоката подал на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко прошение о помиловании, которое тот удовлетворил.

*Признано в России иностранным агентом или нежелательной организацией. **Признан в России иностранным агентом. ***Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ****Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. *****Признана в России нежелательной организацией.