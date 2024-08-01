01 августа 2024 19:58 Возвращение восьми россиян домой официально подтвердили ФСБ заявила о возвращении на Родину восьми россиян с детьми 0 0 0 Общество

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В рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения ряда стран НАТО. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с вернувшимися соотечественниками в Россию приехали их несовершеннолетние дети. «Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», — добавили в ЦОС.

Проведенный обмен назвали возможным благодаря планомерной работе государственных ведомств России, а также зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными прошел в аэропорту Анкары при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных, из которых трое улетели в США, остальные — в Германию.