В масштабном обмене заключенными приняла участие турецкая разведка

IHA: турецкая разведка оказывает содействие в обмене между Россией и США

Фото: РИА «Новости»

Национальная разведывательная организация Турции участвует в большом обмене заключенными между США, Россией, Германией, Словенией и Белоруссией. Об этом сообщило турецкое издание IHA.

Официальной информации, кто вошел в обменные списки, пока нет. Однако, по неподтвержденной пока информации, российской стороне вернула супругов Дульцевых, которых задержали в Словении по обвинению в шпионаже.

По версии агентства Bloomberg, Россия отдаст осужденных за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана. В Кремле не подтвердили эти сведения. Всего, по данным СМИ, на обмен со всех сторон пошли 24 человека.

Вечером 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не комментируют данные о том, что обмен происходит в аэропорту Анкары.

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