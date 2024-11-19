Лавров объяснил позицию России насчет ядерной войны

Россия твердо выступает за недопущение ядерной войны, это традиционная позиция страны со времен Советского Союза. Об этом по итогам саммита G20 в Бразилии заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы выступаем, чтобы ядерная война не случилась. Еще в советские времена мы предлагали США. <...> Еще Горбачев и Рейган заявляли вместе, что победителей в ядерной войне быть не может, она не должна быть развязана никогда», — отметил он.

Лавров добавил, что обновленная ядерная доктрина России не содержит в себе ничего такого, о чем бы на Западе изначально не знали.

«Мы придерживаемся строгой позиции, что для недопущения ядерной войны нужно делать все необходимое. Мы рассматриваем ядерное оружие как оружие для недопущения ядерной войны», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров назвал удары ATACMS по Брянской области готовностью Запада к эскалации.