Лукашенко назвал тип размещенного в Белоруссии ядерного оружия | 360°

Мир 24 апреля 2024, 17:46 Лукашенко назвал тип размещенного в Белоруссии ядерного оружия Лукашенко заявил о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РИА «Новости»

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Белоруссия разместила на своих базах тактическое ядерное оружие. Точно такое же США отправили в страны Европы. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что ему непонятна критика со стороны стран Запада, когда Белоруссия просто повторила такие же шаги. По словам Лукашенко, тактические ракеты с ядерными боеголовками американцы хранят на авиабазах Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов.

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«Так какие к нам тогда вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — обратился к европейским странам Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что тактическое оружие обладает ударно-наступательными, а не оборонительными возможностями. Но при этом США отказались от размещения у союзников стратегических ядерных боеголовок, способных уничтожить весь мир.

«Им же хочется жить и управлять планетой, как раньше, поэтому тактическое», — объяснил решение американцев Лукашенко.

Впервые о размещении в Белоруссии нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил в марте 2023 года. Он пояснил, что поводом стало заявление министра обороны Великобритании о начале поставок на Украину снарядов с обедненным ураном.

В мае того же Лукашенко объявил, что перемещение ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось. В конце декабря он признался, что процесс оказался долгим и продолжался до осени. По словам Лукашенко, оружие находится в хорошем состоянии и на своих местах.