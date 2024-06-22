«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Страны ЕС скоро начнут работать над 15-м пакетом санкций против России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что Евросоюз вряд ли введет что-то принципиально новое, иначе он рискует спровоцировать «глобальную торговую войну», которой на самом деле не хочет.

По мнению эксперта, все «сколько-нибудь разумные, рациональные» ограничения, которые можно рассматривать «как политику, а не как войну», уже ввели.

«Любой дальнейший шаг уже превращает санкционную политику фактически в войну, и здесь надо быть крайне осторожными. Это понимают люди, которые планируют санкционные действия, и в этой связи они проявляют уже некоторую осмотрительность. Последние пакеты санкций содержали даже не столько новые меры, сколько их расширение. В список добавляли компании, физлица — некие новые имена, новые наименования, но ничего принципиально не менялось», — отметил политолог.

Он констатировал, что «сильное впечатление» произвели санкции против Московской финансовой биржи, но это тоже был «больше пиаровский психологический шок» — на самом деле к этому шагу в России готовились два года, и тот механизм, который ранее работал параллельно с биржей и был запасным, теперь просто стал основным. Речь идет о межбанковском валютном рынке.