«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Политолог Станкевич: дальнейшие санкции ЕС против РФ не сулят глобальных перемен

Фото: Unsplash

Страны ЕС скоро начнут работать над 15-м пакетом санкций против России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что Евросоюз вряд ли введет что-то принципиально новое, иначе он рискует спровоцировать «глобальную торговую войну», которой на самом деле не хочет.

По мнению эксперта, все «сколько-нибудь разумные, рациональные» ограничения, которые можно рассматривать «как политику, а не как войну», уже ввели.

«Любой дальнейший шаг уже превращает санкционную политику фактически в войну, и здесь надо быть крайне осторожными. Это понимают люди, которые планируют санкционные действия, и в этой связи они проявляют уже некоторую осмотрительность. Последние пакеты санкций содержали даже не столько новые меры, сколько их расширение. В список добавляли компании, физлица — некие новые имена, новые наименования, но ничего принципиально не менялось», — отметил политолог.

Он констатировал, что «сильное впечатление» произвели санкции против Московской финансовой биржи, но это тоже был «больше пиаровский психологический шок» — на самом деле к этому шагу в России готовились два года, и тот механизм, который ранее работал параллельно с биржей и был запасным, теперь просто стал основным. Речь идет о межбанковском валютном рынке.

Организаторам санкций сейчас надо принять главное стратегическое решение. Если идти дальше по пути какого-то принципиально нового шага, это уже риск спровоцировать глобальную юридическую и одновременно торговую войну, которая дестабилизирует мировую торговлю и мировой финансовый рынок. Насколько я понимаю, никто этого на самом деле не хочет. Нет ни одной страны в мире, где к этому сознательно бы стремились, и ни одной политической силы, которая ставит себе такую задачу. Поэтому ближайшие какие-то пакеты так и будут развиваться: «А давайте мы к списку прибавим еще 10 наименований компаний или 10 имен.

Сергей Станкевич

политолог, независимый аналитик

По мнению Станкевича, санкции уже исчерпали себя как содержательная мера и в основном будут использоваться как «дипломатическая демонстрация продолжения прежнего курса, демонстративная реакция солидарности всего атлантического лагеря» и своего рода «перекличка» с целью выяснить, «все ли остаются в строю и присягают на верность атлантическому единству». С точки зрения экономики и финансов добавить уже практически нечего, подчеркнул эксперт.

Философия санкционного давления не меняется — оно по-прежнему пытается изменить политическое поведение России, продолжил политолог. Давление наращивают постепенно, чтобы Россия смогла «переоценить нанесенный ущерб» и решить, поддаваться ли этому давлению. Еще одна причина постепенного введения санкций — необходимость стран договориться между собой, что включать в очередной пакет, кому какие послабления давать, чтобы не понести «чрезмерные потери». Странам нужно время, чтобы «принять неизбежный ущерб», подытожил Сергей Станкевич.

Очередные ограничения ЕС распространились, в частности, на певицу Полину Гагарину, певца Shaman, актера Ивана Охлобыстина, «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», лагерь «Артек».

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте