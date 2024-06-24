Евросоюз анонсировал 15-й пакет санкций, не успев принять предыдущий

Согласование 14-го пакета санкций в отношении России заняло много времени. Сразу после того, как он вступит в силу, начнется проработка новых ограничений, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени. <…> Работа над следующим пакетом начнется немедленно», — сказала она.

Очередные антироссийские санкции планировали утвердить 24 июня. Послы стран Евросоюза уже согласовали документ. Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в 14-м пакете предусмотрели ограничения в военно-промышленном комплексе, энергетическом и финансовом секторах экономики.

На минувшей неделе санкции против России расширили США и Япония. Под запрет попало программное обеспечение «Лаборатории Касперского».