ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкционных ограничений. В перечень попали более 100 физлиц и организаций.

«Меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций Евросоюза», — говорится на сайте Совета ЕС.

Пакет включает ограничения против 116 физических и юридических лиц, якобы ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции распространились на певицу Полину Гагарину, певца Shaman, актера Ивана Охлобыстина и некоторых бизнесменов, среди которых президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, глава Росимущества Вадим Яковенко.

Из юрлиц в списке оказались «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», лагерь «Артек», Фонд Рамзана Кадырова, Белорусский республиканский союз молодежи.

ЕС уже успел анонсировать 15-й пакет антироссийских санкций.