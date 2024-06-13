Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала
Инвестстратег Худалов объяснил, что происходит с валютой на Мосбирже
США объявили очередной пакет санкций против России: на этот раз под удар попали Московская биржа и Национальный клиринговый центр. На фоне новостей курс доллара и евро взлетел. С 13 июня Центробанк начнет самостоятельно устанавливать курсы валют недружественных стран, опираясь на отчеты внебиржевого рынка. Казалось бы, все понятно, но инвесторы не перестают задаваться вопросом, что делать, и бегут в обменники, чтобы приобрести или продать наличные по невыгодному курсу. Что произошло с валютой и как эти события повлияют на стоимость ценных бумаг, доллара и евро в будущем — в материале 360.ru.
Далее — прямая речь экспертов.
Максим Худалов, главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс»
Что происходит с валютой сейчас?
Сейчас будет паника на рынке. Большинство инвесторов воспримут новости в негативном ключе и предпочтут переложить сбережения в более традиционные инструменты, такие как иностранная валюта. Некоторые банки этим воспользовались, и мы наблюдали котировки доллара по 120-200 рублей.
Центробанк дал очень четкий комментарий: введение санкций не должно помешать притоку валюты в страну. Это самое важное.
Биржа не считается необходимой для формирования курса иностранной валюты, поскольку существует возможность работать через банки. ЦБ уже разработал стратегии, как поступать в случае блокировки биржи и невозможности проведения прямых торгов.
Если они не сработают, всегда есть возможность определять курс доллара и евро через курс рубля к юаню — в этой сфере у нас проблем пока нет.
Что делать с валютой?
Бежать ли в обменник, каждый человек решит для себя сам. Поводов для резкого ослабления рубля нет, потому что валюта пока все так же поступает в страну. Более того, есть тренд на укрепление рубля. Это связано с тем, что некоторые банки, опасаясь санкций, сворачивали работу с российским контрагентом, что осложнило импорт, то есть отток валюты из России.
Это временное решение. В будущем создадут систему обмена валютой между банками и между Россией и Китаем без доступа к иностранной платежной инфраструктуре. Пока это работает на российский рубль. Но сейчас сюда добавилась паника, которая влияет на волатильность (изменение цены актива — прим. ред.) курса.
Внебиржевая торговля — лекарство от санкций
Небиржевой рынок работает регулярно за счет сделок, которые проводят поставщики-экспортеры. На нем проводят прямые сделки между двумя контрагентами без работы централизованного биржевого механизма.
Сделки будут совершать реже, а разница между ценой продажи и покупки будет выше, чем на бирже. Это меньшая ликвидность (востребованность — прим. ред.) и большая волатильность, но это работает.
Ценные бумаги, конечно, просядут. Любые санкции — это риск, паника.
Мы наблюдаем распродажу акций Московской биржи. Но нужно понимать, что весь российский крупный бизнес так или иначе попадет под санкции, нужно быть готовыми. Многие компании уже работают в этой парадигме. Но очевидно, частные инвесторы все равно будут нервничать.
Поэтому в ближайшие несколько дней нас ждет нисходящий тренд, что позволит инвесторам с крепкими нервами зайти в бумаги хороших компаний по более привлекательным ценам.
Как санкции повлияют на отношения России с Китаем
Санкции могут ударить по сотрудничеству с дружественными странами. Но тот факт, что под санкционное давление попали большое количество китайских компаний, играет на руку российско-китайскому сотрудничеству, ведь Пекин не сможет продолжать бизнес с западными партнерами.
Поэтому КНР, скорее всего, будет расширять связи с Россией. Возможно, государства создадут общую платежную систему.
Деньги на счетах россиян, вероятнее всего, не сгорят. При этом прошлые ограничения останутся. Напомню, выводить купленные до марта 2022 года доллары и евро невозможно. Теперь покупать валюту через Мосбиржу нельзя, но через приложения банков это можно делать — пока.
Максим Чирков, политолог, доцент кафедры экономической политики ИЭФ ГУУ
«Бежать никуда не надо»
Для Мосбиржи и НКЦ нет опасности, есть сложности в работе. Единственное, что мы увидим, — снижение торгов в валютной секции Мосбиржи.
Но российская экономика развивается, валютная активность перейдет вместо доллара и евро на другие валюты. В будущем она будет еще больше, чем сейчас. Сегодня у нас есть возможность торговать юанем, валютой ОАЭ.
Можно наблюдать всплеск активности в обменных пунктах, рост стоимости наличных долларов и евро. Этот эффект эмоциональный и краткосрочный. Поэтому бежать никуда не надо. С валютой на счетах пока все в порядке.
Это, конечно, не значит, что все останется в порядке и в будущем. Проблемы в американской экономике приведут к тому, что будет либо серьезное снижение курса доллара и евро к другим мировым валютам, либо отказ от обслуживания госдолга.
Госдолг — это обязательство США перед всеми держателями долларов, даже перед физлицами. Сейчас там такие ставки, что обслуживать такой долг просто невозможно. Поэтому я бы не рекомендовал никому держать сбережения в долларах и евро. Это становится очень рискованно.
Сегодня валюта на счетах россиян находится в безопасности. Но в будущем санкции могут привести к негативным последствиям. Поэтому гражданам России нужно серьезно подумать перед открытием счетов в долларах и евро, так как риски возросли.