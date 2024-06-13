Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Что происходит с валютой сейчас?

Сейчас будет паника на рынке. Большинство инвесторов воспримут новости в негативном ключе и предпочтут переложить сбережения в более традиционные инструменты, такие как иностранная валюта. Некоторые банки этим воспользовались, и мы наблюдали котировки доллара по 120-200 рублей.

Центробанк дал очень четкий комментарий: введение санкций не должно помешать притоку валюты в страну. Это самое важное.

Биржа не считается необходимой для формирования курса иностранной валюты, поскольку существует возможность работать через банки. ЦБ уже разработал стратегии, как поступать в случае блокировки биржи и невозможности проведения прямых торгов.

Если они не сработают, всегда есть возможность определять курс доллара и евро через курс рубля к юаню — в этой сфере у нас проблем пока нет.