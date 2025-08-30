Сегодня 04:07 Ракета «Фламинго» взлетела только на бумаге. Кто и сколько заработал на идее «чудо-оружия» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Владимир Зеленский

Ракеты

Беспилотники

Коррупция

Военные

ВСУ

Оружие

Бизнес

Украина

Не успел украинский лидер Владимир Зеленский объявить о запуске серийного производства дальнобойных ракет «Фламинго», как против производителя «чудо-оружия» открыли антикоррупционное расследование. Кто стоит за компанией Fire Point и почему ее заподозрили в отмывании денег, узнал 360.ru.

Владельцев «Фламинго» проверят на коррупцию

Расследование против компании Fire Point начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Как сообщило издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела, причиной стало подозрение в завышении цен и объемов поставок ударных беспилотников FP-1, на которых специализируется компания.

До недавнего времени про это оборонное предприятие никто не знал, пока Зеленский не объявил, что именно фирма Fire Point создала «самую успешную» украинскую ракету «Фламинго». Несмотря на свою непубличность, компания Fire Post оказалась самым крупным получателем средств государственного бюджета. В 2024 году фирма продала Минобороны Украины беспилотники на сумму 13,2 миллиарда гривен (320 миллионов долларов), что составило треть от всех военных расходов на эту статью.

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В этом году общая сумма контрактов составит не менее одного миллиарда долларов, включая закупку «Фламинго». Такой резкий рост заинтересовал следователей НАБУ, которые посчитали, что фирма завысила цены на беспилотники, тем более что первые поставленные на фронт партии оказались нерабочими, но деньги за них компания получила в полном объеме.

Кто зарабатывал на дронах?

По словам источников издания, конечным бенефициаром и основным владельцем Fire Point оказался бывший совладелец студии «Квартал 95» и близкий к украинскому лидеру предприниматель Тимур Миндич, которого также называют «кошельком Зеленского».

Через него проходили все основные денежные потоки коррупционных схем, организованных высшим руководством страны, а квартира Миндича стала местом, где проходили заседания чиновников.

Фото: РИА «Новости»

Также туда заглядывал и президент страны, чтобы уточнить, куда и как выводится очередной капитал. В один из дней Миндич затопил квартиру этажом ниже, принадлежащую предпринимателю Геннадию Боголюбову. В то время его сильно прессовало СБУ по делу бывшего бизнес-партнера — олигарха Игоря Коломойского*. Защиту бизнесмен нашел у борцов с коррупцией, которые обеспечили ему беспрепятственный выезд из страны.

Через квартиру Боголюбова следователи НАБУ во время оплаченного Миндичем ремонта установили прослушку, узнав о большом количестве коррупционных схем.

По данным руководителя украинского проекта «Наши гроши» Юрия Николова, тогда следовали организовали проверку компаний, связанных с Миндичем и получивших миллиарды из бюджета на производство беспилотников. С большой долей вероятности можно утверждать, что Fire Post как один из главных исполнителей госконтрактов была в их числе. Ведущий поставщик дронов, получивший треть всего оборонного бюджета, точно попал в поле зрения криминалистов.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Довести до конца расследование тогда НАБУ не смогло. Зеленский протащил через Раду законопроект о передаче контроля над всеми антикоррупционными ведомствами недавно назначенному на пост генеральному прокурору Руслану Кравченко — ставленнику Банковой. Только после массовых протестов, охвативших Украину, и угрозы со стороны Евросоюза приостановить финансирование Зеленский сдал назад и вернул НАБУ полномочия.

Подозрительные номиналы

Руководители компании Fire Point — это не технари, которые способны произвести беспилотники или дальнобойные ракеты, а люди творчества. Генеральный директор Егор Скалига до начала спецоперации занимался поиском локаций для съемок художественных фильмов. С главой офиса президента Украины Андреем Ермаком он знаком давно. В 2019 году они оба подписали письмо против атаки президента Петра Порошенко** на украинское агентство кинопроката. Эту петицию также поддержал Миндич как совладелец студии «Квартал 95».

Фото: РИА «Новости»

Пост технического директора Fire Point занимает Елена Терех. Она больше известна как автор художественных инсталляций из бетона, которые продавала через свою компанию Terekh. Group, входящую в холдинг Sira Rechovyna. Общий годовой доход этой корпоративной структуры не превышал семи тысяч долларов в год. Но отсутствие профессионального опыта в бизнесе и небольшой заработок не помешали Емраку в прошлом году ввести Скалигу и Терех в состав делового совета при президенте, куда входят ведущие предприниматели страны. Все это выдает в руководителях обычных номиналов, прикрывающих настоящего владельца и бенефициара бизнеса — Миндича.

Более того, номиналы не создавали свою компанию. В феврале 2023 года на Скалигу записали фирму под названием Centro Cast. Новый владелец тут же поменял название на Fire Point. Обвинения в свой адрес топ-менеджеры не признали. Терех в комментарии журналистам заявила, что вместе со Скалигой и еще одним партнером, инженером и дизайнером Денисом Штилерманом, выпускала на старте беспилотники за свой счет.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, фирма стала доходной только после заключения первых контрактов с Минобороны. Но даже это не объясняет, что компания с оборотом в четыре миллиона долларов показала через год выручку в 100 миллионов.

Что не так с ракетой «Фламинго»?

О запуске производства новой украинской баллистической ракеты «Фламинго» стало известно в середине августа перед поездкой Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Первый снимок нового дальнобойного оружия ВСУ опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий. Он же назвал разработчика и производителя. Им оказалась компания Fire Point, объявившая, что «Фламинго» может преодолеть три тысячи километров и нести тонну взрывчатки.

Дальность полета и внешний вид заставили военных обозревателей предположить, что на самом деле речь идет о ракете FP-5 компании Milanion Group, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании.

Фото: РИА «Новости»

Это оружие впервые представили на Международной оборонно-промышленной выставке IDEX–2025. С Украиной разработчик Milanion Group сотрудничает с 2021 года.

Компания поставляла ГРУ наземный беспилотник Agema, преодолевающий любые препятствия и перевозящий более полутонны полезного груза. ВСУ получили от фирмы самоходные минометные комплексы Alakran.

Предположить, что Milanion Group передало украинской компании свою новейшую разработку для выпуска невозможно. Для производства подобных ракет необходимо особое оборудование, которым владеет основной производитель. Кроме того, мир не знает случаев, когда оборонные предприятия продавали свое производство по франшизе. Выводов из этой истории можно сделать три. Первый — компания Fire Point стала «прокладкой» для закупки ракет FP-5 и получает свою долю. Также можно предположить, что никаких поставок не будет, а по подложным контрактам «кошелек» продолжит вывод денег. Либо снимок ракеты «Фламинго» оказался не более чем очередным пиар-ходом Зеленского накануне встречи с Трампом и попыткой обнадежить население перед неминуемым поражением. *Внесен в России в перечень террористов и экстремистов. **Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.