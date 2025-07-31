На Украине в защиту НАБУ на протесты вышли жители шести городов

На Украине прошли новые акции протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Протестуют жители шести городов, сообщил Telegram-канал «РБК-Украина» .

Украинцы вышли на акцию в центре Киева накануне голосования за закон, который должен вернуть независимость и полномочия НАБУ и САП. Они скандируют лозунги «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ и САП» и другие.

Вечером 30 июля на акции протеста также вышли житель Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья.

По данным Telegram-канала «Политика Страны», в Киеве на площади возле Офиса президента собралось около 1000 человек. Они скандируют: «Позор!».

Ранее в Италии заявили, что Зеленский вскоре может лишиться власти на Украине из-за решения ограничить независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП.