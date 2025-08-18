Сегодня 17:46 «Фламинго» ВСУ оказался подкидышем. Что известно о якобы украинской баллистической ракете Профессор Кошкин: у Украины нет возможности производить дальнобойные ракеты 0 0 0 Фото: vl1 / www.globallookpress.com Эксклюзив

Новая баллистическая ракета «Фламинго» ВСУ оказалась близнецом крылатой ракеты FP-5, которую выпускает британо-арабская компания в ОАЭ. Зачем понадобилась ложь про собственные разработки и откуда у украинцев ракета из Абу-Даби — в материале 360.ru.

Украина заявила о новой ракете Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий показал в соцсетях фото новой украинской баллистической ракеты «Фламинго». Якобы она уже находится в серийном производстве. Журнал Military Watch Magazine заявил, что ВСУ нужны средства «для ударов глубоко в тылу России». При этом издание о военной технике пропустило один важный нюанс. Украинскую «новинку» опознали как крылатую ракету наземного базирования FP-5, которую делают в ОАЭ британцы и арабы. Возможно, пропагандисты снова попытались обмануть весь мир (все помнят ролики с победными боями ВСУ, которые оказались кусками из видеоигр). Либо на Украине откровенно украли разработку и теперь пытаются выдать за свою. Но, скорее всего, на новую импортную ракету просто приклеили ярлычок made in Ukraine, тщательно замазав исходное название. Так и украинцам опять есть чем гордиться, и компания-разработчик получила возможность проверить свое детище не на испытательном полигоне, а в реальном бою.

Фото: Якобы украинская баллистическая ракета «Фламинго» / Соцсети

Что известно о ракете FP-5 Крылатая ракета наземного базирования FP-5 впервые засветилась на публике в феврале этого года на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в ОАЭ. Оружие представляла группа Milanion Group, это совместное предприятие специалистов из Эмиратов и британцев с основными производственными мощностями и офисом в Абу-Даби. Согласно пресс-релизу, ракета, а точнее, крылатый ракетный комплекс предназначен для высокоточного поражения неподвижных наземных целей, которые находятся на расстоянии до трех тысяч километров. Снаряд, который весит до тысячи килограммов, может подняться на высоту до пяти километров. Он одинаково эффективен в любых погодных условиях, и ему не страшны активные радиопомехи.

Фото: Ракета наземного базирования FP-5. Скриншот видео / RuTube

Ракета оснащена нескладным крылом размахом шесть метров и сильно напоминает немецкий самолет-снаряд «Фау-1», который нацисты использовали во время Второй мировой войны. Мощный турбореактивный двигатель разгоняет FP-5 до 950 километров в час, что делает ее быстрой и сильно недешевой. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая. Подготовка к старту занимает 20-40 минут. Запускают снаряд с пусковой установки при помощи твердотопливного стартового ускорителя. Производитель утверждал, что готов собирать полсотни FP-5 в месяц.

Фото: Фау-1, Музей Армии, Париж / Публичное достояние

Что известно о Milanion Group Milanion Group не стесняется называть себя визионерами, которые «занимаются защитой и спасением жизней». Если отбросить лирику, то компания производит наземные, надводные и летающие беспилотники для военных. Практически всегда это вполне боевые аппараты, способные, впрочем, выполнять и функцию разведчиков. С Украиной Milanion Group дружит как минимум с 2021 года: именно тогда в прессе появился рассказ о том, что фирма Ukrainian Armor («Украинская броня») и компания из ОАЭ «заключили меморандум о взаимопонимании».

В начале прошлого года Milanion Group объявила, что ее «флагманский беспилотный наземный аппарат Agema находится на вооружении специального подразделения „Кракен“ Главного управления разведки Украины». Дрон может заезжать на крутые склоны, развивает скорость до 29 километров в час и может нести на себе до 620 килограммов полезной нагрузки. Еще одна поставка для ВСУ от Milanion Group совместно с испанской компанией New Technologies Global Systems — самоходные минометные комплексы Alakran. У них электромеханическая система наведения с ручным резервным дублированием и компьютеризированная система управления огнем. Легко установить на пикапы повышенной проходимости.

Союзники Украины пошли на обман Сегодня у военно-промышленного комплекса Украины нет никакой возможности производить сложные высокотехнологичные системы вооружений и уж тем более дальнобойные ракеты, заверил 360.ru доктор политических наук, завкафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова профессор Андрей Кошкин. Он отметил, что сейчас западные государства очень заинтересованы в том, чтобы обеспечить поставки вооружений для ВСУ под видом собственных украинских разработок. Благодаря этому союзников не будут обвинять в разжигании конфликта на Украине.

Так переплетаются политические и военно-технические интересы: скрыться за ширмой Украины и продолжить поставки оружия, которое должно обеспечивать поддержку киевского режима. Так что 100%-ная схожесть этих ракет, причем не только внешняя, но и в тактико-технических характеристиках, свидетельствует, что работает такая схема. Андрей Кошкин

Эксперт отметил, что у украинской власти нет никаких табу: она готова использовать любое вооружение против России. Дальнобойные ракеты — это уже устрашающее оружие, но главное его назначение — показать возможности Украины западным государствам, чтобы они не переставали вкладывать туда деньги.