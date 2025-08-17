В Сети появилось первое фото украинской ракеты «Фламинго»
Фотограф Лукацкий выложил первый снимок украинской ракеты «Фламинго»
Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал, как утверждается, фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Снимок он выложил на странице в Facebook*.
Он заявил, что новая баллистическая ракета якобы уже находится в серийном производстве. Лукацкий снял ее три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний Украины.
По словам фотографа, «Фламинго» способна преодолевать расстояние в три тысячи километров.
Ранее Минобороны и ФСБ сорвали планы Киева по реализации ракетной программы комплекса «Сапсан», поразив четыре предприятия по их производству. Киевский режим намеревался бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории с одобрения НАТО. Производство финансировали Германия.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.