Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал, как утверждается, фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Снимок он выложил на странице в Facebook*.

Он заявил, что новая баллистическая ракета якобы уже находится в серийном производстве. Лукацкий снял ее три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний Украины.

По словам фотографа, «Фламинго» способна преодолевать расстояние в три тысячи километров.

Ранее Минобороны и ФСБ сорвали планы Киева по реализации ракетной программы комплекса «Сапсан», поразив четыре предприятия по их производству. Киевский режим намеревался бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории с одобрения НАТО. Производство финансировали Германия.

