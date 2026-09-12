Новые центры силы меняют мир. Главные заявления Путина на саммите БРИКС

БРИКС превратился в один из ключевых центров глобального управления, а его влияние в мире растет на фоне формирования многополярного миропорядка. Международные институты при этом нуждаются в реформировании и более широком представительстве стран Глобального Юга и Востока. Об этом на саммите объединения в Нью-Дели говорил президент России Владимир Путин. 360.ru собрал главные заявления российского лидера.

Новые центры глобального баланса

БРИКС превратился из объединения стран в ключевой центр глобального управления, от решения которого зависит перспектива международной политики, безопасности и экономики, заявил Путин.

Он подчеркнул, что для продолжения построения многополярного мира в организацию необходимо включать как можно большее число стран для поиска ответов на новые вызовы и угрозы.

Фото: Пресс-служба Кремля

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживающая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. Владимир Путин

Сопротивление многополярности

Президент подчеркнул, что бывшие глобальные лидеры выступили против нового миропорядка, угрожающего их гегемонии.

Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути, делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли», да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.

Путин подчеркнул, что противники многополярности не гнушаются использовать любые средства: тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантаж, вмешательство во внутренние дела и просто грубую силу.

Реформа глобальных институтов

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России отметил, что в новых условиях очень важно сохранить значение роли ООН в мировых делах, чтобы все государства мира ориентировались на устав организации как ключевой источник международного права, а не выстраивали собственные порядки.

Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение Совета Безопасности представительством стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Путин добавил, что также реформы также требуются Международному валютному фонду, Всемирному банку и Всемирной торговой организации, которые создавались в других экономических и политических реалиях. Он отметил, что важно показать организациям, что центрами деловой активности стали развивающиеся рынки.

Новая инфраструктура БРИКС

Фото: Пресс-служба Кремля

Путин отметил, что растущий БРИКС не может остаться в стороне новых прорывных отраслей: платформенной экономики, финансовых технологий и цифровой торговли. Все они требуют отдельных институтов и правил регулирования.

Хотел бы напомнить и о ряде полезных, как мне кажется, российских инициатив. Имею в виду выстраивание на базе БРИКС платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры, учреждение в объединении новой инвестиционной платформы, перестраховочного механизма и зерновой биржи.