Лидеры БРИКС подписали декларацию саммита в Нью-Дели

Саммит БРИКС в Нью-Дели завершился принятием совместной декларации лидерами стран объединения и находящихся в статусе партнерства. Полный текст опубликован на официальном сайте мероприятия.

Участники встречи заявили о недопустимости введения односторонних пошлин, которые мешают ведению мировой торговли и нарушают все нормативы ВТО, а также призвали отменить все санкции, не имеющие мандата Совета Безопасности ООН.

Подписанты декларации подчеркнули необходимость совместной работы для возвращения к свободной цепочке поставок товаров и энергоресурсов.

Также БРИКС подтвердил намерение создать механизмы собственных трансграничных платежей и использование национальных валют в межгосударственных сделках.

Отдельной главой декларации стало отношение к продолжающемся в мире конфликтам. Лидеры стран отметили, что противостояние серьезно повысили риски ядерной угрозы, и призвали устранить первопричины кризисов.

Со своей стороны лидеры стран БРИКС подчеркнули, что остались привержены гарантиям ядерной безопасности, охране окружающей среды, а также поддержки ООН в качестве главного международного арбитра.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил, что объединение стран стало одним из ключевых центров глобального управления. Он подчеркнул, что в рамках установления многополярного мира центры силы и основных решений перешли к государствам Глобального Юга.