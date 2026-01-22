Сегодня 05:32 Публичная порка в Давосе: «Скажете „нет“ — и мы запомним». Главное из речи Трампа Маркелов: Трамп выиграл гренландский проект в момент его публичного озвучивания 0 0 0 Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Выступление Дональда Трампа в Давосе превратилось в прямую конфронтацию с традиционной дипломатией. Президент США озвучил две идеи, мгновенно затмившие всю повестку Всемирного экономического форума: настойчивое желание Вашингтона присвоить Гренландию ради «безопасности» и создание «новой ООН» под своим бессменным контролем. На что в речи Трампа нужно обратить особое внимание — в материале 360.ru.

Президент США Дональд Трамп присоединился к работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, что ознаменовало резкие перемены в атмосфере мероприятия. На форум Трамп прилетел со второй попытки, в результате его опоздания сорвались переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Всего у американского лидера запланировано пять встреч с главами государств. Главными темами выступления Трампа в Давосе стали создание «Совета мира» и претензии США на Гренландию.

Чем «красивый кусок льда» приглянулся Трампу Президент США заявил, что Америка могла бы присвоить Гренландию после окончания Второй мировой войны, но тогда решила сохранить остров для Дании. «Мы сражались за Данию. Мы держали этот большой, красивый кусок льда для Дании», — высказался Трамп. Свое стремление «присвоить» Гренландию Трамп обернул в фантик из «национальной и международной безопасности»: якобы только США смогут защитить этот «громадный массив суши», только Америка сможет развивать и улучшать его. От кого он намерен защищать остров? Вероятно, от России и Китая — по его словам, если Гренландию не возьмут под контроль США, то обязательно заберут Россия или Китай. «Причина, по которой она нам необходима, связана со стратегической национальной и международной безопасностью. Этот огромный незащищенный остров фактически является частью Северной Америки, одним из северных рубежей Западного полушария. Это наша территория», — подчеркнул Трамп. Американский лидер заявил о стремлении к немедленным переговорам о приобретении Гренландии, и напомнил, что США и ранее покупали другие территории.

Гренландия как камень преткновения На фоне попыток Трампа то ли уговорить Европу, то ли шантажом пригрозить, наметился разлад между союзниками по НАТО. Глава Белого дома раскритиковал альянс и заявил, что Штаты помогали блоку, но ничего не получали взамен. «Я был критиком НАТО много лет. И все же я сделал для помощи НАТО больше, чем любой другой президент, намного больше — без меня у вас не было бы НАТО, если бы я не включился в работу в свой первый срок», — подчеркнул американский президент. Гренландия послужила поводом. Трамп отметил, что «всего лишь» хочет получить остров со всеми законными правами на собственность. Он пообещал, что присоединение острова «не будет угрозой для НАТО», а «значительно повысит безопасность всего альянса».

В обращении к Европе Трамп был более ультимативен. При этом он не раз отметил, что США не хотят применять силу, но могут. «Мы хотим кусок льда, чтобы защитить мир, а нам его не дают… У них есть выбор. Вы можете сказать „да“ и мы будем очень признательны, или вы можете сказать „нет“ и мы запомним», — резюмировал американский лидер.

«Трамп выиграл». Политолог — о претензиях США на остров О своем намерении присоединить Гренландию к США Трамп говорил и на первом сроке президентства, однако в этот раз его риторика гораздо агрессивнее. И европейские чиновники постепенно начинают сдавать позиции — если поначалу вся Европа встала на дыбы и чуть ли не грудью кинулась защищать права Дании на остров, то со временем начали проявляться упаднические настроения — в ЕС поняли, что игра проиграна. «Трамп выиграл гренландский проект в момент его публичного озвучивания», — заявил в беседе с 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, американский лидер нашел «слабое место»: Дания и вся Европа не в состоянии обеспечить контур безопасности, поэтому эту миссию возьмут на себя США. Он показал всему миру, что Гренландия — это важная территория с военной точки зрения, и Штаты не пустят там дела на самотек, и как раньше — не будет. «Любая территория, Гренландия, ледник, не ледник, это военная, очень важная территория, составляющая мировой безопасности», — подчеркнул собеседник 360.ru.

«Бизнес-костыль» для мира В середине января Трамп объявил о формировании «Совета мира». То, что изначально подразумевалось как промежуточный орган для урегулирования ситуации в Газе, вылилось в международную организацию под управлением Трампа. «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте», — так сам Трамп охарактеризовал «Совет мира».

Тогда же Белый дом разослал адресные приглашения в совет. Согласно хартии, ни одно решение не пройдет без одобрения председателя, то есть — Трампа. Он же намерен править советом бессменно. Сразу же все вспомнили, что Трамп — талантливый бизнесмен, и «Совет мира» сочли его личным бизнес-проектом с международным статусом. Тут стоит напомнить о первоначальном взносе — по версии СМИ, он составляет один миллиард долларов.

Политолог Сергей Маркелов отметил, что у Трампа есть важное качество — во всех геополитических институциях он находит слабые места. Но глава Белого дома понимает, что за его век невозможно все изменить, все поправить, поэтому предпочитает действовать по-другому. США вышли из 66 международных организаций, которые больше не соответствуют американским интересам. «Трамп понимает, что эти институции слабые. И бороться с ними тоже бесполезно, потому что увязнешь, и за три года ничего не сделаешь. <…> Поэтому Трамп пошел по такому сценарию: чем бороться бесконечно с этими институтами — а с бюрократами бороться бесполезно, Трамп их ненавидит — лучше создать альтернативные институты», — отметил Маркелов.

Однако политолог уточнил, что «Совет мира» не является альтернативой ООН, это «параллельная структура», в которой очень много рисков. «„Совет мира“ он предложил вместо этой неповоротливой, давно устаревшей археологической структуры в виде ООН и ей подобным, он предлагает просто временный, быстрый бизнес-костыль», — поделился политолог. Маркелов считает, что этот «оперативный костыль» поможет США разобраться с Газой, Украиной и Гренландией. «Это хорошая институция, которая с огромным количеством рисков по выживанию, но она совершенно точно выполняет функцию оперативного костыля. Ходить надо, бороться с конфликтами по миру надо, экономику перестраивать надо — с учетом новой реальности. Другие институты, которые Трамп разрушает своими предположениями или альтернативами, не справятся», — отметил Маркелов.

Американский президент неоднократно указывал на неповоротливость и бюрократизм ООН. По его словам, Штаты на 60-70% финансируют организацию, не имея при этом никаких преференций. Также Трамп упрекал ООН в неспособности действовать. Президент США считает, что миром управляют те, кто готовы пренебречь правилами, но добиться реальных результатов.

«Похороны Европы» в Давосе По мнению Маркелова, Трамп приехал в Давос на «похороны Европы», и это его последнее появление на ВЭФ. «Он приехал на похороны Европы. Он же говорил свою речь не Давосу и не сидящим в зале, а он через сцену Давоса обращался ко всем и говорил: „Ребят, вы археологи, а я космонавт. Чем отличаются археологи? Они работают с прошлым. Вы прошлое политическое, а я будущее политическое“», — отметил Маркелов. Поэтому резкие реплики Трампа были заведомо заложены как оскорбительные, и ему «плевать, какие эмоции были в зале у сидящих там европейцев», подчеркнул политолог.

Трампу необходимо, чтобы о его «Совете мира» говорили, поэтому он различными способами привлекает к нему внимание. В том числе приглашениями в адрес президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. «Ему важно, как пиарщику, как „сам себе режиссеру“, ему важно, чтобы об этом говорили. А как они говорить будут? Значит, состав должен быть разнообразным», — пояснил Маркелов.

Трампу важно создать картинку, создать декорацию того, что «Совет мира» — это серьезно. Сергей Маркелов

Подписание документов, связанных с созданием «Совета мира», состоится 22 января. Помимо Путина и Лукашенко, приглашения получили многие мировые политики. Известно, что пока в совете значатся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Приглашение уже приняли ряд стран, в том числе Венгрия, Белоруссия, Аргентина и Израиль. Трамп направил приглашение и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Москва не стала спешить с согласием — Путин поручил специалистам МИД изучить предоставленные документы. Отвергли предложение Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Норвегия.