Шах и мат от Кремля. Путин рассказал о личном приглашении Трампа

Президент России Владимир Путин подтвердил, что получил личное приглашение от Дональда Трампа войти в состав нового «Совета мира». Об этом глава государства рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер поблагодарил американского коллегу за инициативу. Владимир Путин выразил готовность внести обязательный взнос в размере миллиарда долларов для работы в «Совете мира», но только при одном условии: эти деньги переведут из замороженных Западом российских активов.

Основной целью «Совета мира» на данном этапе заявлено урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа. Москва не стала спешить с согласием — глава государства поручил специалистам МИД изучить предоставленные документы.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство проведет консультации со стратегическими партнерами России. После этого Кремль сформирует ответ на приглашение Белого дома.

«Совет мира» задумывался как орган для управления сектором Газа после войны. Политологи предположили, что этот Совет может получить намного более широкие функции и стать альтернативой ООН.