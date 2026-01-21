Встреча Трампа и Мерца в Давосе сорвалась

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе сорвалась. Причина — задержка рейса американского лидера, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Таблоид Bild сообщил, что правительство Германии предложило Мерцу встретиться с Трампом в Давосе. Американская сторона проявила интерес к этой встрече.

«Запланированная встреча между Трампом и Мерцем в Давосе отменена из-за задержанного рейса Трампа», — отметило агентство.

Как сообщил телеканал CNN, что Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе, сменив самолет. По информации журналистки CBS Дженнифер Джейкобс, это произошло из-за неисправности на борту.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры на форуме в Давосе будут уговаривать президента США Дональда Трампа взять опеку над Гренландией, но оставить остров в собственности Дании. Он подчеркнул, что давосское мероприятие обещает быть увлекательным, поскольку его центральной темой станет не «набившая оскомину дохлая Украина», а «мерзлая Гренландия».