Вы все бы говорили на немецком языке. Трамп снова назвал США победителями во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Соединенные Штаты сыграли решающую роль в победе во Второй мировой войне. Об этом американский лидер сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, американская сторона «спасла Гренландию», не допустив ее захвата противниками, действуя при этом как в собственных интересах, так и в интересах союзников. Трамп подчеркнул, что без участия США исход войны был бы иным.

«Если бы не мы, то вы все бы сейчас говорили на немецком языке, а может быть, немного на японском», — сказал он.

В том же выступлении американский президент вновь затронул тему Гренландии, заявив, что после войны Вашингтон совершил ошибку, «вернув» остров Дании. По его оценке, это решение было неверным с точки зрения интересов США.

Пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщил, что Трамп в Давосе запланировал около пяти встреч с лидерами европейских стран.