Миру предрекли новую пандемию из-за птичьего гриппа

Причиной следующей масштабной пандемии может стать птичий грипп. Такой прогноз в беседе с «Вестями» дал кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Александр Мясников.

Он напомнил, что эпидемия птичьего гриппа — самая крупная в истории — прошла в 2024 году, когда штамм A/H5N1 мутировал и перешел на человека и млекопитающих.

«Когда вирус сначала перешагнет межвидовой барьер, это шаг один. Следующая мутация, когда пойдет от человека к человеку. Эпидемия будет в течение 10 лет», — сказал специалист.

По мнению Мясникова, вирус вырвется на свободу в регионах, где люди тесно контактируют с дикими животными.

«В Китае, в Африке, в Бразилии. И это резервуар, источник. Весь Китай покрыт лабораториями, Африка, Бразилия, чтобы уследить появление новой угрозы?» — задался вопросом он.

Инфекционист Елена Малинникова отмечала, что против птичьего гриппа есть противовирусные препараты и вакцина, но главное — нужно прививаться и носить маски.