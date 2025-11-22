Умер первый заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5

Ставшая первой заразившейся в мире штаммом птичьего гриппа H5N5 жительница округа Грейсхарб умерла в больнице во время лечения. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

В ведомстве уточнили, что пациентка была пожилой женщиной с сопутствующими заболеваниями.

«Тестирование, проведенное в клинической вирусологической лаборатории UW Medicine, выявило вирус H5N5. Это первый подтвержденный мировой случай заражения», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты подчеркнули, что все находившиеся в контакте с пациенткой сдали отрицательные тесты. Но наблюдение за ними продолжают. Пока подтверждений передачи вируса от человека к человеку нет.

В ведомстве отметили, что источником заражения стала стая домашних птиц, которую погибшая держала на заднем дворе. С большой долей вероятности питомцы получили возбудителя от диких собратьев.

Эксперты управления подчеркнули, что штамм H5N5 встречается у диких водоплавающих птиц по всему миру. Возбудитель может поражать домашние виды пернатых и в очень редких случаях передается людям.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев заявил, что риск заражения людей штаммом птичьего гриппа H5N5 вырастает при непосредственном контакте с дикими пернатыми. Возбудитель особенно опасен для детей до трех лет и пожилых с хроническими заболеваниями.