Штрафы за кормление голубей в городе: о чем надо знать и как помогать птицам правильно

В Центральной России наступила настоящая теплая весна, и птиц в городах становится больше. Жителям населенных пунктов стоит помнить о запрете кормления голубей. Большое скопление птиц возле многоквартирных жилых домов нарушает санитарные нормы и способствует распространению болезней. Сколько придется заплатить за их подкармливание и почему существует такой запрет, выяснил 360.ru.

Почему нельзя кормить голубей возле жилых домов

Несмотря на кажущуюся безобидность мероприятия, кормление птиц в городе может создавать для других его жителей дискомфорт по следующим причинам:

Переносчиками каких болезней считают голубей

В первую очередь кормление птиц опасно для здоровья, так как голуби считаются переносчиками различных инфекций. Например, есть группа инфекционных и паразитарных заболеваний, которые называются антропозоонозы. Ими может болеть как животное, так и человек. Заражение происходит через укусы, прямой контакт, употребление зараженных продуктов или переносчиков, рассказал 360.ru врач-инфекционист кандидат медицинских наук, доцент Сергей Вознесенский.

Примеры таких заболеваний:

«Еще голуби могут быть потенциальными источниками таких бактерий, как хламидия. В результате человек может заболеть орнитозом. Заболевание это передается аэрозольным механизмом. И чем ближе контакт с инфицированной птицей, тем выше вероятность заражения», — отметил врач.

Штрафы за кормление голубей в городе

Денежного наказания за кормление птиц нет, но есть штраф за нарушение санитарных норм — это, как правило, грязь и вонь из-за большого скопления птиц, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.

«Такие вещи обычно фиксируют управляющие компании либо участковый. Административная ответственность возникает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Существует и статья за нарушение правил содержания жилых помещений, если кормят на балконе, в подъезде либо дома», — подчеркнула эксперт.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, размер штрафа составляет:

За повторное нарушение денежные санкции увеличатся до:

Та же статья запрещает выброс мусора из окна или складирование его в подъезде.

Запрещено ли кормить бездомных животных в городе

Кубасова пояснила, что кормить бездомных животных не запрещено, но нельзя устраивать «стихийные кормушки»: оставлять еду, которая гниет, и создавать антисанитарию рядом с жилыми домами.

Как кормить голубей, чтобы не нарваться на штраф

Рекомендуется размещать кормушки на расстоянии не менее 50-70 метров от жилых домов. Таким образом человек сможет избежать проблем с нарушением санитарных норм.

