Штрафы за кормление голубей в городе: о чем надо знать и как помогать птицам правильно
Инфекционист Вознесенский объяснил, какие болезни переносят городские голуби
В Центральной России наступила настоящая теплая весна, и птиц в городах становится больше. Жителям населенных пунктов стоит помнить о запрете кормления голубей. Большое скопление птиц возле многоквартирных жилых домов нарушает санитарные нормы и способствует распространению болезней. Сколько придется заплатить за их подкармливание и почему существует такой запрет, выяснил 360.ru.
Почему нельзя кормить голубей возле жилых домов
Несмотря на кажущуюся безобидность мероприятия, кормление птиц в городе может создавать для других его жителей дискомфорт по следующим причинам:
- Голуби считаются переносчиками болезней и инфекций;
- Скопление птиц и корма для них привлекает грызунов, которые тоже считаются переносчиками различных опасных инфекций;
- Кислота, содержащаяся в птичьем помете, разрушает краску автомобилей, строительные материалы фасадов, портит детские площадки и скамейки, то есть общедомовое имущество;
- Корм для птиц можно считать загрязнением окружающей среды;
- Стаи птиц создают шум и неудобства жителям нижних этажей, если кормить голубей под их окнами.
Переносчиками каких болезней считают голубей
В первую очередь кормление птиц опасно для здоровья, так как голуби считаются переносчиками различных инфекций. Например, есть группа инфекционных и паразитарных заболеваний, которые называются антропозоонозы. Ими может болеть как животное, так и человек. Заражение происходит через укусы, прямой контакт, употребление зараженных продуктов или переносчиков, рассказал 360.ru врач-инфекционист кандидат медицинских наук, доцент Сергей Вознесенский.
Примеры таких заболеваний:
- бешенство;
- лихорадка Эбола;
- трихинеллез;
- эхинококкоз;
- токсоплазмоз;
- сибирская язва;
- сальмонеллез и другие.
«Еще голуби могут быть потенциальными источниками таких бактерий, как хламидия. В результате человек может заболеть орнитозом. Заболевание это передается аэрозольным механизмом. И чем ближе контакт с инфицированной птицей, тем выше вероятность заражения», — отметил врач.
Штрафы за кормление голубей в городе
Денежного наказания за кормление птиц нет, но есть штраф за нарушение санитарных норм — это, как правило, грязь и вонь из-за большого скопления птиц, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.
«Такие вещи обычно фиксируют управляющие компании либо участковый. Административная ответственность возникает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Существует и статья за нарушение правил содержания жилых помещений, если кормят на балконе, в подъезде либо дома», — подчеркнула эксперт.
Согласно статье 8.2 КоАП РФ, размер штрафа составляет:
- от двух до трех тысяч рублей — для физических лиц;
- от 10 до 30 тысяч — для должностных лиц;
- от 100 до 250 тысяч — для юридических лиц.
За повторное нарушение денежные санкции увеличатся до:
- пяти тысяч рублей — для физлиц;
- 40 тысяч — для должностных лиц;
- 400 тысяч — для юрлиц.
Та же статья запрещает выброс мусора из окна или складирование его в подъезде.
Запрещено ли кормить бездомных животных в городе
Кубасова пояснила, что кормить бездомных животных не запрещено, но нельзя устраивать «стихийные кормушки»: оставлять еду, которая гниет, и создавать антисанитарию рядом с жилыми домами.
Как кормить голубей, чтобы не нарваться на штраф
Рекомендуется размещать кормушки на расстоянии не менее 50-70 метров от жилых домов. Таким образом человек сможет избежать проблем с нарушением санитарных норм.