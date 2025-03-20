Просят яйца у Европы. Кто виноват в крупнейшем курином кризисе в США и что будет дальше
Белый дом обвинил экс-президента США Джо Байдена в яичном кризисе и убийстве восьми миллионов кур. Одновременно с этим на границе с Мексикой резко вырос незаконный яйцетрафик. Американцы попросили помощи у Европы, но ей и самой особо нечего предложить. Подробности — в материале 360.ru.
Почему Байдена обвинили в яичном кризисе
Белый дом считает, что действия прежней администрации привели к сбоям в поставках яиц и рекордному росту цен на продукцию. Все потому, что именно при Байдене в США убили почти восемь миллионов кур.
«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала в социальной сети Х пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она назвала происходящее в стране «яичным кризисом Байдена». Решением проблемы теперь занимается президент США Дональд Трамп совместно с министром сельского хозяйства Брук Роллинз.
Американцы порезали кур неспроста — всему виной стала эпидемия птичьего гриппа. В результате стоимость яиц в США оказалась самой высокой среди стран «Большой двадцатки».
Рост незаконного яйцетрафика на границе с Мексикой
Резкий рост цен на яйца в Соединенных Штатах спровоцировал начало неожиданного незаконного вида деятельности — через границу стали провозить яйца из Мексики. Но такой вид импорта запрещен, поскольку яйца ввозят в обход официальных проверок и они могут быть заражены, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным американской Таможенно-пограничной службы, в этом году число перехваченных посылок с яйцами выросло на 36% по сравнению с прошлым годом. На некоторых участках границы с Техасом количество случаев контрабанды яиц увеличилось на 54%.
В феврале средняя цена за десяток премиальных яиц в США составила 5,9 доллара и побила рекорд. В прошлом году стоимость достигала всего трех долларов. При этом в некоторых торговых точках ценник взлетел до 10 долларов за десяток яиц.
США попросили яйца у Европы
Соединенные Штаты попросили практически каждую страну в Европе о поставках яиц на фоне их дефицита, сообщил глава ассоциации производителей яиц Дании Йерген Ниберг Ларсен. Однако поставщики «мало что могут предложить».
Запросы от США получили Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерланды и страны Северной Европы. Минсельхоз обращался к государствам минимум два раза. При этом нехватка яиц ощущается и в самом Евросоюзе, где оптовые цены достигли исторического максимума.