Белый дом обвинил экс-президента США Джо Байдена в яичном кризисе и убийстве восьми миллионов кур. Одновременно с этим на границе с Мексикой резко вырос незаконный яйцетрафик. Американцы попросили помощи у Европы, но ей и самой особо нечего предложить. Подробности — в материале 360.ru.

Почему Байдена обвинили в яичном кризисе

Белый дом считает, что действия прежней администрации привели к сбоям в поставках яиц и рекордному росту цен на продукцию. Все потому, что именно при Байдене в США убили почти восемь миллионов кур.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала в социальной сети Х пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она назвала происходящее в стране «яичным кризисом Байдена». Решением проблемы теперь занимается президент США Дональд Трамп совместно с министром сельского хозяйства Брук Роллинз.

Американцы порезали кур неспроста — всему виной стала эпидемия птичьего гриппа. В результате стоимость яиц в США оказалась самой высокой среди стран «Большой двадцатки».