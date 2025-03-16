Финляндия решила оставить США без яиц

Финские власти отказались экспортировать куриные яйца в США. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle .

«Экспорт яиц, вероятно, в настоящее время невозможен, поскольку переговоры с Соединенными Штатами о доступе на рынок, связанные с экспортом, не проводились», — пояснила возглавляющая Финскую ассоциацию птицеводства Веера Лехтиля.

По ее словам, это долгий процесс, который может потребовать проведения длительных проверок и исследований. Кроме того, у Финляндии нет разрешения на экспорт яиц в США.

Лехтиля добавила, что США забили миллионы птиц из-за птичьего гриппа. В Финляндии всего четыре миллиона кур-несушек, поэтому их страна не смогла бы решить проблему дефицита яиц.

Американские власти уже обратились к Дании и ряду стран Европы с просьбой поставить им куриные яйца. Их нехватка ощущается не только в США, но и в странах Евросоюза, где оптовые цены достигли исторического максимума.

Минюст США ранее инициировал предварительное антимонопольное расследование из-за скачка цен на куриные яйца в розничной торговле.