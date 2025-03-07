США столкнулись с яичным кризисом

Соединенные Штаты столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта. В стране наблюдается рост розничных цен на продукцию, сообщило агентство Bloomberg .

США должны импортировать 70-100 миллионов яиц в ближайшие два месяца. Американские посольства и Минсельхоз обратились к торговым группам во Франции, Польше и Индонезии с запросами о поставке яиц на экспорт.

«Из-за короткого срока годности и хрупкой скорлупы яйца сложно перевозить, и поэтому у стран не всегда есть излишки», — отметили авторы материала.

Они напомнили, что к продуктам животного происхождения предъявляются более жесткие требования, чем к сахару и зерновым культурам. Некоторые страны вовсе борются с птичьим гриппом. Генеральный секретарь французской группы производителей яиц SNIPO Томас Бартлетт заявил об отсутствии свободных объемов товара и его незначительном количестве в Европе.

Политолог Юрий Светов ранее допустил, что на фоне роста цен на яйца Белый дом заинтересуется покупкой российской продукции.