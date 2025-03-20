Администрацию Байдена обвинили в убийстве 8 миллионов куриц

Белый дом: из-за команды Байдена в США погибли почти 8 млн куриц

Администрация бывшего президента США Джо Байдена убила почти восемь миллионов куриц, что стало одной из причин «яичного кризиса» в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х .

По ее словам, из-за действий команды Байдена возникли перебои поставок яиц и рост цен на них.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией президента [Дональда] Трампа», — отметила Левитт.

Она прикрепила к публикации график с числом домашней птицы, отбракованной из-за птичьего гриппа. На схеме видно, что перед приходом Трампа к власти произошли два резких скачка по числу зараженных куриц.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что вопросом «яичного кризиса» сейчас занимаются Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз.

Ранее из-за повышения цен на яйца Министерство юстиции США начало проводить предварительное антимонопольное расследование. Согласно докладу, из-за вспышки птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона кур-несушек.