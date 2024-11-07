Сегодня 14:52 Прощальная речь Харрис — каша. Итоги выборов в США выбили демократов из колеи Журналист 360.ru Малашенко: Харрис вряд ли повторит путь Трампа 0 0 0 Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press Эксклюзив

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Камала Харрис

Камала Харрис официально признала поражение на президентских выборах и поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой. Она призвала продолжать борьбу за защиту американской демократии и пообещала Трампу «мирную» передачу власти.

Вот так бесславно завершилась кампания первой чернокожей азиатки в борьбе за президентское кресло Америки. Хотела уйти по-английски. Еще шел подсчет голосов, а Харрис уже пропала с радаров. Когда Трамп объявил себя президентом, в ее штабе выступил сопредседатель предвыборной кампании Седрик Ричмонд и сказал, что Харрис обратится к сторонникам только на следующий день.

Харрис провела на сцене не больше 10 минут. И то читала с экрана, который заблаговременно для нее туда поставили. Да речь, вероятно, написали. Поэтому делать выводы о ее дальнейших планах на основе такого выступления сложно. Плюс противоречий в ее словах оказалось немало.

Харрис говорит: «Услышьте меня, когда я говорю: свет обещаний Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдадимся». Отсюда следует: первое — Харрис планирует продолжить политическую карьеру. И второе — сохранить команду. Тогда возникает вопрос: пойдет ли Камала Харрис на выборы в 2028-м году? С одной стороны, Харрис всего 58 лет, у нее есть силы, амбиции, а теперь еще и опыт. С другой — вряд ли она сможет повторить путь Трампа. Во-первых, потому что у нее нет такой финансовой базы. Во-вторых, потому что нет такого количества сторонников.

На этих выборах американцы голосовали не столько за Трампа, сколько против Харрис. Она стала символом провального курса демократов. После выхода Байдена из гонки, ответственность за неэффективную политику, инфляцию, безработицу и госдолг возложили на Харрис. И это клеймо на ней останется.

Вряд ли демократы захотят видеть в своих лидерах человека, который ассоциируется с провалом. А значит, ее скинут со счетов.

Харрис говорит: «Я также сказала ему (Трампу — прим. ред.), что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что будем участвовать в мирной передаче власти». И тут же призывает: «Сейчас самое время организоваться, мобилизоваться и продолжать участвовать во имя свободы, справедливости и будущего». А заканчивает и вовсе словами о том, что демократы не обязаны никого признавать: «В нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а конституции Соединенных Штатов».

Вся эта каша в голове госпожи Харрис (а если эту речь за нее писали, то и всех ее сторонников) говорит только об одном — демократы еще не решили, как действовать дальше. Такого итога выборов они не ожидали и к поражению не готовились.

Для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей к следующим выборам, демократам придется полностью пересмотреть свой курс и выработать принципиально новые предложения по развитию страны. А это означает и обновление состава. Демократам нужны новые имена и новые идеи. А Камала Харрис… По крайней мере, самым безопасным для нее было бы возглавить какую-нибудь ассоциацию чернокожих азиток и научиться, наконец, внятно излагать свои мысли.