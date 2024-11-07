Политолог Федосова: у Камалы Харрис нет политического будущего

Российский политолог Виктория Федосова в беседе с радио Sputnik высказалась о политическом будущем Камалы Харрис после проигрыша на выборах президента США.

Собеседница считает, что представительница Демпартии не имеет политического будущего. По ее словам, Харрис дадут некую незначительную должность в партии.

«Я не вижу для нее политического будущего, она останется в демократической партии, будет какие-то процессы обслуживать», — сообщила Федосова.

Что по поводу Дональда Трампа, он, по слова политолога, будет мстить всем тем, кто помешал ему стать президентом в 2020 году. Она указала на его сильную команду юристов.