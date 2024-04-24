Продержаться пару месяцев. Что Украина получит в новом пакете помощи от США | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 15:49 Продержаться пару месяцев. Что Украина получит в новом пакете помощи от США Политолог Колчин: новый пакет помощи США позволит ВСУ недолго поддерживать фронт U.S. Department of Defense

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Американские сенаторы проголосовали за законопроект военной помощи, которую направят Украине и Израилю. Сумму заявили огромную, но рассчитывать на деньги киевскому режиму стоит вряд ли. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог Петр Колчин.

Далее — его прямая речь.

Несмотря на то что заявляется огромная сумма помощи в десятки миллиардов долларов, на деле Киев практически не получит денег — только вооружение. Причем вооружение, которое является одним из самых дорогих в мире, но не сказать, что эффективным.

Дорого, но неэффективно

В принципе, весь американский ОПК славится тем, что производит очень дорогое оружие, но при этом, как показывает практика той же СВО, не отвечающее современным реалиям. Поэтому огромные цифры в большей степени несут информационную и функцию осваивания этих средств уже внутри Соединенных Штатов оборонно-промышленным комплексом.

Конечно, в Вашингтоне готовились к тому, что Киеву нужно будет как можно быстрее передавать [вооружения], поэтому часть арсенала уже свезли в Польшу. [ВСУ] предоставят даже дальнобойные ракеты.

Миллиарды долларов впустую

Но у России есть широкая практика борьбы со всем вооружением, которое поставляют Украине: удары по точкам дислокации вооружения, критической инфраструктуре. Значительно снижается эффективность применения этих средств.

U.S. Department of Defense

Такая поддержка Украины со стороны США не сможет никоим образом изменить ситуацию на фронте. Она, конечно, исчисляется миллиардами долларов, но, как признают сами западные эксперты и СМИ, даже в соотношении с прежней подготовкой к контрнаступлению эта помощь не идет ни в какое сравнение.

Киеву просто дают еще несколько месяцев на поддержание фронта. И выданных ресурсов не хватит ни на что более. Никакую инициативу ВСУ не смогут получить благодаря им, никак ситуация на фронте глобально не изменится.

ВС России полностью владеют инициативой на всей линии соприкосновений, планомерно давят неонацистов.

U.S. Department of Defense

Американские демократы потеряют позиции перед выборами

Конечно, решение администрации [президента США Джо] Байдена о передаче дополнительной помощи может вызвать негативную реакцию американского общества, что в преддверии выборов значительно ослабляет позиции демократов.

Республиканцы все активнее смогут продвигать историю о том, мол, сколько Украине ни давай вооружения, выхлопа никакого, и Байден просто тратит миллиарды долларов американских налогоплательщиков на очередной проигрышный проект.

Дональд Трамп не упустит возможности раскручивать эту тему. И эффективность работы ВСУ на фронте только поможет ему сильнее закапывать репутацию демократов.