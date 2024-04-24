Российские войска продвинулись юго-восточнее Работина | 360°

24 апреля 2024, 07:53
Российские войска продвинулись юго-восточнее Работина
Рогов: ВС России продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино
Российские силы в зоне СВО сумели продвинуться юго-восточнее села Работино в Запорожской области, ВСУ лишились двух опорных пунктов. Об этом РИА «Новости» рассказал член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Наши ребята продвинулись на юго-восток от Работино, не менее чем на 800 метров. Один опорный пункт противника взяли под свой контроль, а другой уничтожили», — заявил он.
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Рогов добавил, что российские силы срезают Работинский выступ, который стал главным результатом контрнаступления украинских боевиков летом 2023 года. Также он отметил, что наибольшую активность противника зафиксировали в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.
Минобороны в сводке во вторник сообщало, что бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала СВО.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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