Спецоперация 24 апреля 2024, 12:47 Новые партии оружия ВСУ не изменят динамику на фронте — Песков Песков: новые партии оружия для Украины не повлияют на динамику на фронте U.S. Department of Defense

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Новые поставки западного оружия украинской армии не поменяют динамику дел на фронте. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На поле боя ситуация слишком однозначная и красноречивая. Но мы не устаем повторять, что все эти партии оружия не изменят динамику на фронте», — заявил он.

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Ранее конгресс и Сенат США одобрили выделение Украине нового пакета финансовой помощи на 61 миллиард долларов. Теперь законопроект должен подписать президент Джо Байден, после чего ВСУ получат новые поставки вооружений.

МИД КНДР заявлял, что Украина уже превратилась в кладбище для зарубежного оружия. Ведомство сравнило новые поставки вооружений с психотропным веществом, которое облегчит страх своры Владимира Зеленского лишь на время.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что российские военные развеяли миф о якобы превосходстве западного оружия.