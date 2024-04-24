В США поддержали законопроект о помощи Украине | 360°

Мир 24 апреля 2024, 01:49 В США поддержали законопроект о помощи Украине Сенат США проголосовал за пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю Freepik

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Американские сенаторы в ходе процедурного голосования одобрили пакет законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Трансляцию заседания вел телерадиоканал PBS.

Проект о помощи Украине подразумевает, что США выделят Киеву около 61 миллиарда долларов. При этом финансовую помощь предоставят не безвозмездно, а в кредит.

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Также сенаторы поддержали предложение о выделении дополнительной военной помощи Израилю. Речь идет о сумме около 26,4 миллиарда долларов, причем из них более девяти миллиардов долларов направят на гуманитарные нужды. Кроме того, обсудили введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Предложения поддержали 80 сенаторов. При этом нужно было набрать как минимум 60 голосов. Против выступили 19 сенаторов.

После окончательного голосования и одобрения законопроектов их передадут на подпись к президенту США Джо Байдену. Последний уже обещал их подписать.

По данным газеты Politico, США намерены передать Украине часть военной помощи из нового пакета уже к 9 мая.