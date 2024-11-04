На распутье. Что известно о главных претендентах на пост президента США

Уже завтра в Соединенных Штатах стартует общенациональный день голосования. Правда, с середины октября шло досрочное голосование, в котором поучаствовали 75 миллионов американцев. Выбирают они между двумя непримиримыми соперниками — республиканцем Дональдом Трампом или демократкой Камалой Харрис. Чем известны кандидаты и как проходят выборы США, разбирался 360.ru.

Прогнозы: кто победит на президентских выборах в США Американцы определятся с кандидатурой 47-го лидера страны 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории Соединенных Штатов Америки. Изначально в гонке планировали участвовать два независимых кандидата и представители 11 партий с самыми разнообразными обещаниями: от доступного жилья до бесплатных пони. Затем на финишной прямой остались лишь двое — действующий президент-демократ 81-летний Джо Байден и экс-президент, республиканец 78-летний Дональд Трамп. Первые же дебаты между ними показали, что нынешний лидер нации несостоятелен. Так что его быстро заменили на 60-летнюю Камалу Харрис, вице-президента. Предвыборная гонка показала грязную игру, к тому же было два покушения на Трампа. Рейтинги обоих претендентов колеблются так часто, что любой прогноз действителен только на день, когда его огласили. Да и учитывая нюансы американской выборной системы, даже гарантированная победа может обернуться поражением.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Как проходят выборы президента в США Выдвинуться на пост президента может лишь гражданин США, который родился в стране и проживаюл там не менее 14 лет. Кроме того, к моменту голосования он должен достичь 35-летнего возраста. Претендент не может баллотироваться на высшую должность в стране более двух раз. Один президентский срок длится четыре года. Выдвигаться может представитель любой партии или независимый кандидат. Для этого им нужно заполнить специальные декларации, подать заявление и собрать необходимое число подписей в свою поддержку в каждом штате. Но начиная с 1853 года побеждает либо демократ, либо республиканец.

Фото: Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, 2024 год. Ron Sachs — CNP / Global Look Press 1/3 Фото: Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис, 2024 год. Matt Bishop / Global Look Press 2/3 Фото: Президент США Джо Байден, 2024 год. Aaron Schwartz — Pool via CNP / Global Look Press 3/3

Президентские выборы в Штатах проводят раз в четыре года, во вторник, следующий за первым понедельником ноября. В этом году это 5 ноября. Избирателем может стать только зарегистрированный гражданин США от 18 лет. В некоторых штатах запрещено голосовать заключенным или больным психическими заболеваниями. Отдать свой голос можно как лично на избирательном участке, так и по почте. Проголосовать любым из этих способов можно не только в день общенационального голосования, но и досрочно.

Фото: Американская избирательница. Ringo Chiu / Global Look Press

Результат президентских выборов в США Голоса считают в местных избиркомах в каждом из 3143 избирательных округов. Это делают с помощью специальных сканеров или вручную, но всегда с наблюдателями от обеих партий. Самые ценные голоса в «колеблющихся» штатах, где демократы и республиканцы идут вровень.

Интересно По результатам опросов, в 2024 году колеблющихся штатов семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Невада. По результатам опросов, в 2024 году колеблющихся штатов семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Невада.

Второй этап голосования — волеизъявление коллегии из 538 выборщиков, которые представляют все американские штаты. Как правило, это партийные активисты Демократической и Республиканской партий. При этом они не могут быть конгрессменами или занимать правительственные должности. Выборщиков утверждает партийное руководство каждого штата до всеобщего голосования. В Небраске и Мэне они распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом. Остальные штаты действуют по принципу «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей, получает все голоса выборщиков.

Фото: Сторонники Трампа на митинге в Батлере, 5 октября 2024 года. Jen Golbeck / Global Look Press

Выборщики голосуют в своих штатах, а затем их голоса передаются в Вашингтон. Члены конгресса США подсчитают их голоса 6 января 2025 года и эти результаты должен утвердить действующий вице-президент. Новым президентом становится кандидат, получивший не менее 270 голосов именно выборщиков. Так, по сути, мнения простых людей, которые голосовали в первом этапе, оказываются не важны. Например, в 2016 году Дональд Трамп проигрывал почти три миллиона голосов Хиллари Клинтон, но за него проголосовали 304 выборщиков, а за супругу 42-го президента США — только 227.

Фото: Реклама дебатов между кандидатами в президенты Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Brian Cahn / Global Look Press

Кандидаты в президенты США в 2024 году Биография Камалы Харрис Камала Деви Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года. Ее мать, индианка Шьямала Гопалан, была биологом, а чернокожий отец с Ямайки — экономистом, они развелись в 1971-м. Также в семье росла младшая сестра Камалы — Майя, которая сделала карьеру юриста и политтехнолога. Сама Харрис рассказывала, что решила стать прокурором и «заниматься защитой женщин и детей» в старшей школе, когда лучшая школьная подруга поделилась своим опытом столкновения с сексуальным насилием в семье. Правда ли все так и было, неизвестно, ведь подобные «святочные рассказы» — неизменный атрибут любого политика.

Фото: Камала Харрис. Ron Sachs — CNP for NY Post / Global Look Press

В университете Харрис активно участвовала в том, что сегодня называется «политический активизм», но умеренно и безопасно: протестовала против режима апартеида в ЮАР, отсиживала пятую точку в сидячей забастовке, требуя отменить решение об исключении из университета редактора студенческой газеты. Мелочь, зато отлично украшает резюме. С дипломом по политологии и экономике Харрис отправилась продолжать образование в Сан-Франциско. Там в1989 году получила степень доктора юриспруденции, а спустя год — лицензию на адвокатскую деятельность в штате Калифорния и место помощника прокурора округа Аламида в Окленде.

Фото: Камала Харрис с президентом США Бараком Обамой, 2009 год / Википедия

Но новоиспеченная помощница не желала просто расследовать преступления. Она желала делать карьеру. Удача улыбнулась в 2003 году — Харрис избрали окружным прокурором Сан-Франциско, причем она стала первым не белым человеком в этой должности. А спустя пять лет — генеральным прокурором Калифорнии.

Интересно В 2004 году бандит и нелегальный сальвадорский иммигрант Эдвин Рамос расстрелял полицейского из автомата Калашникова. Против всех ожиданий, городской прокурор Харрис не стала требовать для преступника смертную казнь, а настояла на пожизненном заключении. Скандал получился громким — многие сенаторы осудили это решение. Позже, уже в должности генерального прокурора Калифорнии, Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик «для своих нужд». В 2004 году бандит и нелегальный сальвадорский иммигрант Эдвин Рамос расстрелял полицейского из автомата Калашникова. Против всех ожиданий, городской прокурор Харрис не стала требовать для преступника смертную казнь, а настояла на пожизненном заключении. Скандал получился громким — многие сенаторы осудили это решение. Позже, уже в должности генерального прокурора Калифорнии, Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик «для своих нужд».

Демократам явно нравилась Харрис, и в 2016 году она оказалась в сенате. Ее кандидатуру поддержали тогдашние президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден. Камала снова разыграла расовую-гендерную карту, а что до профессиональных навыков, то социальная повестка и преданность партии были куда важнее.

Фото: Толпа с плакатами в знак поддержки президента США Джо Байдена, 19 августа 2024 года. Annabelle Gordon — CNP / Global Look Press

За первый год в сенате Харрис завоевала репутацию «восходящей звезды» демократов. Громко обещала защитить иммигрантов от политики следующего президента Дональда Трампа и бойко собирала деньги для кампаний его противников. Так что в январе 2021 года она вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Когда Джо Байден приостановил свою предвыборную кампанию и предложил вместо себя Харрис как кандидата от Демократической партии на выборах-2024, ее поддержали экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама, многие политики, актеры, певцы, писатели и простые американцы.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Биография Дональда Трампа Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Он был четвертым ребенком выходца из семьи немецких иммигрантов — инвестора Фреда Трампа. Его жена, урожденная Мэри Энн Маклеод, —известная светская львица и филантроп, родом из Шотландии. После замужества она занималась детьми и была домохозяйкой. Трамп-младший ходил в прекрасный детсад, с пяти лет учился в независимой школе Кью-Форест. Парень отлично показывал себя в спорте и был не самым дисциплинированным учеником, так что родители дождались его 13 лет и отправили в Нью-Йоркскую военную академию, а летом отец брал сына на стройплощадки и знакомил с бизнесом.

Фото: Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп, 1964 год / Википедия

По окончании академии в 1964 году Трамп было задумался о поступлении в киношколу, но в итоге решил, что недвижимость — более прибыльный бизнес. Начал посещать занятия в Фордемском университете, а через два года поступил в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Получив степень бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, молодой специалист пошел работать к своему отцу. Однако тот в основном промышлял сдачей в аренду домов представителям среднего класса в Бруклине, Куинсе и Статен-Айленде. Трап-младший хотел создавать свое.

Интересно В 2005 году Трамп запустил Trump Vodka и даже придумал коктейль Trump & Tonic или T&T: водка с тоником. Хотя в США ее пришлось снять с продажи из-за низкой окупаемости (на это повлиял тот факт, что сам бизнесмен не пьет алкоголь), в других страна охотно покупали. Особым хитом эта водка стала в Израиле. Все потому, что была сделана из картофеля, а не из зерна, так что подходила по кошерным законам. Правда, позже оказалось, что некоторые партии содержала заквасочные ингредиенты. Сегодня бутылка Trump Vodka стоит примерно 150 евро. В 2005 году Трамп запустил Trump Vodka и даже придумал коктейль Trump & Tonic или T&T: водка с тоником. Хотя в США ее пришлось снять с продажи из-за низкой окупаемости (на это повлиял тот факт, что сам бизнесмен не пьет алкоголь), в других страна охотно покупали. Особым хитом эта водка стала в Израиле. Все потому, что была сделана из картофеля, а не из зерна, так что подходила по кошерным законам. Правда, позже оказалось, что некоторые партии содержала заквасочные ингредиенты. Сегодня бутылка Trump Vodka стоит примерно 150 евро.

Так появились 68-этажная Trump Tower и 72-этажная (хотя в лифте обозначено 90 этажей) Trump World Tower с видом на пролив Ист-Ривер и центр Манхэттена, были капитально реконструированы дома на 59-я улице. Не все всегда было гладко, особенно с финансовыми вопросами, но Трамп со временем так или иначе пробивался. Он хотел возводить свои башни в Южной Корее, Германии, Канаде, Дубае, Израиле, Панаме, Шотландии, Мексике, Доминиканской Республике, Турции и даже в России. Большую часть проектов отменил финансовый кризис. Московские стройки не срослись из-за политики: Трамп хотел стать президентом, и российский бизнес мог ему навредить.

Фото: Матрешки у продавцов сувениров на Арбате, Москва. Danil Shamkin / Global Look Press

В начале 2015 года, на собрании членов Республиканской партии, миллиардер сообщил о своем намерении стать кандидатом в лидеры США и без обиняков заявил, что будет «величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом». В итоге под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» бизнесмен легко обошел соперницу-демократа Хиллари Клинтон. Трамп-президент сразу вернул в Овальный кабинет бюст Уинстона Черчилля, который убрал оттуда Обама, призвал топ-менеджеров крупнейших автоконцернов — Ford, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles — расширять производство на родине, а не за рубежом. А еще пообщался по телефону с Владимиром Путиным.

Фото: Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете разговаривает по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 года. Pete Marovich / Global Look Press

Это не помешало чуть позже ввести антироссийские санкции и в целом сильно ухудшить отношения между Россией и США. Впрочем, Трамп и не скрывал, что не намерен быть лапочкой, его единственный интерес: американцы с процветающей экономикой, без войн и нелегальных мигрантов. Нормальные пожелания. Но Трамп споткнулся на… Украине. Да, еще до пандемии, СВО и прочих событий, в далеком 2019 году американский президент созвонился с украинским коллегой и настойчиво предложил наконец расследовать коррупционное дело наркомана и афериста Хантера Байдена, сына Джо Байдена. В качестве стимула слегка попридержал военную помощь.

Фото: Хантер Байден. Chris Kleponis / Global Look Press

Эта беседа с Владимиром Зеленским отчего-то подтолкнула конгресс к началу процедуры импичмента президента Трампа. Но сенат его оправдал по всем статьям. Да только что толку — выборы в 2020-м 45-й президент проиграл. Да, вторая сторона откровенно мошенничала, игнорировала все замечания о фальсификациях, а суды отклоняли иски. Уж очень сильно демократы не хотели видеть у руля нувориша-выскочку, который отказывался привечать преступников-мигрантов и играть в гендерные игры. Так Джо Байден и выиграл: американцы в упор не желали видеть, что старик одной ногой в глубокой деменции. Лишь в 2024 году на дебатах действующего президента все с тем же Трампом все с ужасом осознали: «король-то голый!».