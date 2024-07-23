Сегодня 12:27 Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом Писатель Стивен Кинг соврал, что Трамп отказался от дебатов с Харрис 0 0 0 Фото: Писатель Стивен Кинг на книжной выставке Book Expo 2017, Нью-Йорк, 1 июня 2017 года. Nancy Kaszerman / Global Look Press Мир

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Автор бестселлеров Стивен Кинг, похоже, убежден, что по умолчанию прав во всем. В своей ненависти к Трампу он даже не допускает мысли, что есть люди, искренне поддерживающие политика и так же имеющие право на свое мнение. Дошло до того, что Трамп стал негласным героем последнего романа «Короля ужасов». Подробности — в материале 360.ru.

Что Стивен Кинг говорит о Трампе Соцсети растиражировали новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Множество демократов, а также родная племянница политика Мэри Трамп обвинили его в трусости. Но вскоре выяснилось, что автором этого фейка был писатель Стивен Кинг. Кинг — известный ненавистник Трампа. После покушения на него «Король ужасов» заявил в соцсети Х, что полуавтоматическая винтовка AR-15, из которой стрелял 20-летний Томас Крукс — оружие, которое якобы Трамп и Республиканская партия «хотят защитить». Пользователи посмеялись над этим сообщением и посоветовали лучше изучить вопрос. Пресс-секретарь кандидата в президенты Стивен Чунг без обиняков заявил журналистам: «Стивен Кинг — придурок». Он также напомнил, что Трамп сам предлагал Харрис дебаты, единственное, на чем он настаивает, — чтобы встреча проходила на телеканале FoxNews, а не на «очень предвзятом ABC», писал журнал Newsweek.

Фото: Кандидат в президенты США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии, Милуоки, 18 июля 2024 года. Annabelle Gordon / Global Look Press

Политические взгляды Стивена Кинга Иронично, но свою политическую активность Кинг начал развивать середине 80-х годов прошлого века — как раз тогда у писателя были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями. Это не помешало автору «Кэрри» поддержать президентскую кампанию демократа Гэри Харта в 1984 году. Политик, кстати, с треском провалился на выборах. Следующую политическую ставку Кинг сделал намного позднее и с гарантированной победой: во время президентских выборов 2008 года фаворитом писателя стал Барак Обама. Разумеется не обошлось без критики республиканцев и ценных рацпредложений. Например, брать больше налогов с богатых. Идею почему-то не оценили.

Фото: Гэри Харт и Стивен Кинг, февраль 1984 года / Викимедиа

Когда в 2016-м Трамп решил участвовать в предвыборной гонке, Кинг тут же примкнул к тем писателям, которые выступали против этой кандидатуры. Сообща они написали открытое письмо и обвинили будущего президента почти во всех смертных грехах.

Потому что возвышение политического кандидата, который намеренно апеллирует к самым низменным и жестоким элементам общества, поощряет агрессию среди своих последователей, заглушает оппонентов, запугивает инакомыслящих и принижает женщин и меньшинства, требует от каждого из нас немедленного и решительного ответа. Писатели против Дональда Трампа «Открытое письмо американскому народу»

Несмотря на выступления Кинга и компании, Трамп все же стал новым американским лидером. На следующих выборах писатель бросился поддерживать долларом и словом кампанию Элизабет Уоррен. Однако она сошла с дистанции, и на этот раз мастер ужасов уже выступил за Джо Байдена. Любовь жила четыре года: Кинг, как и другие демократы, в упор не видел плачевное ментальное состояние своего президента. Июньские провальные дебаты сделали тайное явным, и писатель снова окунулся в мейнстрим: в соцсетях он призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке «в интересах Америки, которую так явно любит».

Интересно Сейчас Кинг активно пользуется соцсетями. Но, когда сотовые телефоны только начали входить в обиход, он сторонился гаджетов и даже написал роман в жанре постапокалиптической научной фантастики с элементами ужаса «Мобильник». В послесловии подчеркивалось, что у самого писателя нет мобильного телефона. Сейчас Кинг активно пользуется соцсетями. Но, когда сотовые телефоны только начали входить в обиход, он сторонился гаджетов и даже написал роман в жанре постапокалиптической научной фантастики с элементами ужаса «Мобильник». В послесловии подчеркивалось, что у самого писателя нет мобильного телефона.

Месть «Короля ужасов» Ненависть к Трампу у Кинга начала напоминать фобию. Писатель заявлял, что в случае победы политика он переедет в Канаду, а после избрания 45-го президента заявил в соцсетях: «Больше никаких рекомендаций книг, политики и прикольных фотографий собак. Я умолкаю». Не съехал, да и молчание длилось лишь две недели. Через какое-то время «Короля ужасов» попросту заблокировали в тогда еще Twitter за постоянные негативные высказывания против Трампа и нападки на него. В ответ Кинг заявил, что запрещает президенту смотреть фильмы «Оно» и «Мистер Мерседес».

Фото: Писатель Стивен Кинг, Париж, 12 декабря 2013 года. Pascal Potier / Global Look Press

Дошло до того, что Кинг вставил Трампа в свою книгу. «Холли» — последняя на сегодня часть сериала о приключениях частного сыщика Холли Гибни. Героиня полюбилась публике, все с нетерпением ждали выхода очередной части. Но мало кто без скрипа смог дотянуть до конца романа. Трампа, которого не сделали даже эпизодическим героем книги, вспоминают почти на каждой странице. Все негодяи, подлецы, маргиналы, дураки, антипрививочники — его приверженцы. Все хорошие — антитрамписты и лапочки. Литературные критики поставили писателю диагноз «синдром психического расстройства Трампа».

Интересно «Синдром психического расстройства Трампа» (СПТ) — уничижительный термин, который используют для обозначения «острой паранойи у в остальном нормальных людей в ответ на политику, президентство — нет — само существование Дональда Трампа». К «больным» СПТ причисляли артистов Вупи Голдберг, Роберта Де Ниро и других демократов. Ранее, во время президентства Джорджа Буша — младшего, был «синдром психического расстройства Буша». «Синдром психического расстройства Трампа» (СПТ) — уничижительный термин, который используют для обозначения «острой паранойи у в остальном нормальных людей в ответ на политику, президентство — нет — само существование Дональда Трампа». К «больным» СПТ причисляли артистов Вупи Голдберг, Роберта Де Ниро и других демократов. Ранее, во время президентства Джорджа Буша — младшего, был «синдром психического расстройства Буша».

Как Стивен Кинг отзывается о России Разумеется, американский писатель не мог остановиться только на внутренней политике США. В 2019 году Кинг вместе с другими знаменитостями (Де Ниро тоже вошел в эту компанию) обвинили российские власти в нападении на американскую демократию, а Дональда Трампа в сговоре с Москвой. Доказательств, как водится, никаких, но кому и когда это мешало? После начала СВО, которое Кинг, само собой, грозно осудил, писатель сообщил, что не будет продлевать книжные контракты с Россией. Сказать, чтобы это кому-то помешало, нельзя — все новинки и старые произведения «Короля ужасов» по-прежнему есть на российских книжных полках. Просто уже никаких авторских отчислений не следует.

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Довольно скоро Кинг талантливо выставил себя на посмешище: с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского связались пранкеры Вован и Лексус. Писатель легко согласился написать агитки, очерняющие русских, и назвал Зеленского таким же великим человеком, как Степан Бандера. Уже потом, когда видеозапись этой беседы разлетелась по интернету, Кинг признался, что даже не представляет себе, кто такой этот самый Бандера. Правда, писатель тут же оправдался тем, что не один выставил себя дураком: «Другими жертвами этих парней стали Джоан Роулинг, принц Гарри и Джастин Трюдо».

Фото: Стивен Кинг подписывает книги фанатам. Brian Cahn / Global Look Press

Позже Кингу «прилетело» от украинцев: писателя обвинили в том, что он унизил Украину и поставил под сомнение ее суверенитет. Дело в том, что американец неосторожно использовал название страны с артиклем: the Ukraine вместо просто Ukraine. Автора романов проклинали очень качественно. Некоторое время Кинг помалкивал, но не так давно снова разразился «блестящей» идеей: предложил решить исход российско-украинского конфликта поединком президентов сторон. Писатель, похоже, не знает, что Владимир Путин — мастер спорта по самбо и дзюдо, к тому же не пьет и не курит. Исход поединка был бы довольно предсказуем.