Названы сбывшиеся предсказания Распутина | 360°

Интересное 11 мая 2024, 19:59 Названы сбывшиеся предсказания Распутина «ФедералПресс» напомнил о сбывшихся предсказаниях Распутина о событиях в мире РИА «Новости»

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Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни дал несколько предсказаний, которые уже сбылись. Эти пророчества перечислил «ФедералПресс».

Например, Распутин предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя перестанет существовать.

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Григорий Распутин говорил, что «три раза по двадцать пять лет будут слуги антихристовы истреблять русский народ и веру православную». Также он точно определил время существования СССР, который распался через 75 лет.

Среди пророчеств Распутин есть атака на Хиросиму и Нагасаки, на которые Соединенные Штаты в 1945 году бросили ядерные бомбы. Сибирский старец также говорил о катаклизмах на планете. Он отмечал, что число землетрясений будет увеличиваться, а «раны земли и воды поглотят людей».

Ранее экс-депутат Госдумы Василий Власов напомнил о предсказании основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которое сбылось. Речь идет о словах политика насчет удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.