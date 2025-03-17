Стало известно пророчество старца Илия перед смертью

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), который был духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, перед уходом из жизни предсказал, что Россия победит в конфликте на Украине. Об этом aif.ru сообщил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Он отметил, что схиархимандрит был известен даром предвидеть будущее, у Илия были «несомненные духовные дары и конкретные пророчества». Последнее из предсказаний старца касалось исхода спецоперации.

«Илий говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — рассказал собеседник издания.

По словам Фролова, он на собственном опыте испытал прозорливость старца, когда обратился к нему по личному вопросу много лет назад. Все произошло так, как предсказал Илий.

Схиархимандрит Илий умер ночью 15 марта, ему было 93 года. До последних дней он молился за Россию и ее победу в специальной военной операции.

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