Святой Серафим Саровский оставил множество пророчеств о судьбе России, и многие из них сбываются до сих пор. Православный старец предсказывал падение монархии, кровавую революцию, разрушение монастырей и масштабные конфликты, передало слова святого ИА «Кулик» .

В одном их предсказаний Серафим Саровский предупредил, что Россия окажется в окружении мощной враждебной силы. Однако по словам старца, страна станет единственным оплотом света, защищенным нерушимым щитом, созданным из православных молитв.

Святой предвидел, что Россия останется в изоляции и без поддержки, и это станет серьезным испытанием. Но это не сломит страну, она сохранит духовную силу и веру.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — отметил старец в предсказании.

Схиархимандрит Илий перед уходом из жизни предсказал, что Россия победит в конфликте на Украине. У Илия были духовные дары и конкретные пророчества. Последнее из предсказаний старца касалось исхода спецоперации.