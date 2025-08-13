Вучич не будет участвовать в следующих президентских выборах

Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Кристианом Штокером объявил, что не планирует участвовать в следующих выборах главы государства. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии .

Он добавил, что больше не имеет на это права по закону и не будет менять под себя Конституцию. При этом действующий сербский лидер пообещал, что станет помогать тому, кто, по его мнению, сможет привести страну к процветанию.

Также Вучич отметил, что выборы пройдут раньше установленного законом срока.

Сербию действующий президент возглавляет с 2017 года. По Конституции страны, он может избраться не более двух раз на сроки по пять лет каждый.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что нынешний срок станет для него последним. При этом он попросил не считать младшего сына Николая, которому скоро исполнится 21 год, своим преемником.