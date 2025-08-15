Протестующие в Нови-Саде могли сжечь заживо 300 человек

В ходе митингов протестующие в Сербии разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Нови-Сад и хотели сжечь его. Об этом в эфире канала Informer TV сообщил президент республики Александр Вучич.

«Совершенно ясно, что случилось прошлой ночью. Они просто хотели сжечь заживо людей. Вы можете представить, что бы они сделали с находившимися там людьми, у нас было бы 300 сожженных заживо», — сказал он.

Вучич пообещал, что государство обязательно выполнит работу и подавит протесты. Также он анонсировал масштабные реформы в прокуратуре, судебной системе и полиции.

Директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич отмечал, что в ходе очередных беспорядков пострадали семеро военнослужащих. Правоохранители уже устанавливают личности нападавших.

Ранее стало известно, что Вучич не будет участвовать в следующих президентских выборах.