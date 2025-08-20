Сегодня 16:26 Политика Алиева обрадовала Ташкент. Мирзиеев хвалит Баку и поддерживает ЕС: что это значит 0 0 0 Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Andreas Gora/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Пока отношения России и Азербайджана переживают не лучшие времена, в Узбекистане решили похвалить Ильхама Алиева за его политику и готовность развивать «новые общерегиональные процессы». С таким заявлением выступил президент республики Шавкат Мирзиеев. Почему он поддержал азербайджанского коллегу и при чем тут Евросоюз — в материале 360.ru.

Ташкент и Баку — союзники навеки С похвалой в адрес Алиева Миризеев выступил во время встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития». Также политик объявил о подписании соглашения с Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Установление стратегического партнерства между регионом и странами ЕС Мирзиеев назвал историческим решением. Соответствующее соглашение стороны намерены подписать в ближайшее время. Отдельное внимание президент Узбекистана уделил при этом отношениям Баку и Ташкента, назвав их союзническими, а роль Азербайджана в регионе назвал особой, поскольку, по его словам, республика является ни много ни мало стратегическим мостом между Средней Азией и Евросоюзом.



«Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов», — сказал Мирзиеев.

Интересно В августе 2024 года Баку и Ташкент заключили Договор о союзнических отношениях. В июле президент Узбекистана посетил Баку с государственным визитом. Поездка состоялась 2 июля — на следующий день после телефонной беседы Алиева и Зеленского. Последний после этого писал у себя в Telegram о том, как Украина поддерживает Азербайджан «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану». В августе 2024 года Баку и Ташкент заключили Договор о союзнических отношениях. В июле президент Узбекистана посетил Баку с государственным визитом. Поездка состоялась 2 июля — на следующий день после телефонной беседы Алиева и Зеленского. Последний после этого писал у себя в Telegram о том, как Украина поддерживает Азербайджан «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану».

Как оценили слова Мирзиеева в России Пока Мирзиеев гордо анонсирует подписание соглашения с ЕС и хвалит Баку, в России напомнили о том, как Европа неоднократно использовала тех политиков, которые предавали собственные интересы. На этот исторический опыт указал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, бывшие республики СССР остаются для Запада «потребителями третьего сорта, которым скармливают то, что непригодно для европейцев».



«Сегодня некоторые лидеры, которые прельстились западными плюшками, которым пообещали прекрасные виллы, прекрасное будущее для их детей и внуков, делают те шаги, которые в дальнейшем их приемники будут менять», — пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Все, что сегодня делается тем же Алиевым или президентом Узбекистана, — это все временные шаги. Виктор Водолацкий

О достаточном количестве плачевных примеров попыток заигрывания с евроинтеграцией и русофобией также напомнил политолог Данила Гуреев. В беседе с 360.ru эксперт выделил три пути, по которым пошли постсоветские республики после развала СССР. Часть выбрала путь развития тесных отношений с Россией, другие страны избрали вариант тотального отхода от Российской Федерации: так сделали Эстония, Латвия, Литва, двинув в сторону Европы. Но был и третий путь — путь многовекторности.



«Когда государство пытается одновременно строить отношения и с Российской Федерацией, и с другой стороны пытается интегрироваться с Европейским союзом и использовать свою территорию в качестве даже некоего элемента шантажа России. Таким был Азербайджан», — пояснил собеседник 360.ru.

Баку старался маневрировать между вторым и третьим путем, то есть между путем евроинтеграции и политикой многовекторности, но сегодня полностью сделал свой выбор. Оторвавшись от России, испортил отношения с ней и уже получает расплату. И, кажется, понимает, что на самом деле тягаться с огромным медведем — это все-таки ошибка. Данила Гуреев

Теперь, судя по всему, ряд других пантюрксистских государств решили, видимо, тоже пойти по этому пути, продолжил Гуреев. Правильно ли это? Ответ на вопрос уже дала история. Причем делала это не раз.



«Подобная политика, и это доказано на практике, никогда ни к чему хорошему не приводила. Давайте просто еще раз взглянем на постсоветский регион. Вот Молдавия и Грузия. К чему привел избранный ими путь — они находятся на дне списка по экономическому развитию в постсоветском регионе», — указал специалист. Тезис об этом разделил и Виктор Водолацкий. «Уже не один раз мы видели, как Европа использовала тех политиков, которые предавали собственные интересы», — подчеркнул он.

Когда постсоветские республики начинают заигрываться с русофобией, с евроинтеграцией, заигрываться с факторами не то что политики многовекторности, а с позицией: мол, мы сейчас вам русским покажем, как государство-то надо строить, — все это всегда приводит лишь к гигантским потерям для и в экономической сфере, и для их собственной идентичности. Данила Гуреев

Если говорить о реакции России, то для реальных опасений из-за анонсов Мирзиеева и его поддержки Алиева совершенно нет повода, уверен Гуреев. Тут же он напомнил, что у Москвы достаточно рычагов давления на любую постсоветскую республику. «Но в случае серьезных угроз ответная реакция будет несоизмерима с тем вредом, который они нанесут», — предупредил эксперт. Водолацкий при этом отметил, что с гражданами и Узбекистана, и Азербайджана у России есть и будут прекрасные отношения, которые строились годами. Есть множество смешанных браков, у многих есть родственники в этих странах. «Поэтому разорвать то, что было заложено столетиями, невозможно. Все остальные такие действия, посмотрим», — заключил он.



Кризис отношений России и Азербайджана: хроника Отношения России и Азербайджана ухудшились в декабре 2024 года после крушения пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет летел по маршруту Баку — Грозный, но разбился на подлете к казахстанскому городу Актау. Кремль тогда объяснял, что во время попытки посадки борта в Грозном этот регион атаковали украинские беспилотники. Владимир Путин звонил Алиеву, приносил извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Но Баку решил пойти на обострение. Уже в феврале власти республики закрыли Русский дом (представительство Россотрудничества), а также запретили работу «Sputnik Азербайджан».

Летом кризис отношений обострился. В ответ на задержания на Урале азербайджанцев, обвиняемых в преступной деятельности, в республике устроили череду арестов россиян, в том числе туристов и журналистов.



Помимо этого, Алиев решил активизировать диалог с Киевом и снова выделил Украине гумпомощь на два миллиона долларов, но этим дело может не кончиться: 11 августа одно из азербайджанских изданий объявило, что если Россия будет бить по газовым объектам республики на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения для ВСУ. На этой неделе ВС России ударили по нефтебазе под Одессой. Объект принадлежит азербайджанской компании SOCAR. После массированного удара «Геранями» на базе вспыхнул мощный пожар, который продолжался всю ночь. Повреждения получили все резервуары с топливом, здание насосной станции и другие технические помещения. Все это, естественно, не может не тревожить Азербайджан, в том числе в свете долгосрочных планов по транзиту газа в Европу через территорию Украины. Такой вариант предлагал Алиеву Зеленский на форуме в Давосе.