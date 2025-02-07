07 февраля 2025 19:19 Будет хуже? Азербайджан решил закрыть Русский дом, но на этом не остановится 0 0 0 Фото: 360.ru Мир

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Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку. Причиной назвали необходимость регистрации юрлица по местному законодательству. При этом о том, почему просьбы Москвы разобраться в вопросе ранее просто игнорировались, партнеры предпочли не говорить. Ни звука. С учетом этого сложно не задаться вопросом — а не было ли все это попыткой публично поссориться с Россией и еще сильнее обострить отношения, которые и так переживают не лучшие времена. Что будет дальше и как мы можем ответить в сложившейся ситуации, разбирался 360.ru.

Русский дом в Баку: когда его создали и почему требуют закрыть Русский дом, который сейчас хотят закрыть азербайджанские власти, учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения двух стран. Целью создания было продвижение российской культуры, науки и образования. Помимо этого, в качестве задач декларировалось укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, историко-мемориальная деятельность, содействие международному развитию и продвижению разных молодежных проектов.

О том, что в Баку хотят избавиться от него, 6 февраля сообщил Report. Источники агентства заверили, что России уже направили официальное уведомление о прекращении деятельности Русского дома на территории республики.

Фото: РИА «Новости»

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков позже подтвердил, что это действительно так и все из-за отсутствия юридической регистрации. «И посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и Министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к Минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — подчеркнул Примаков.

Отдельно он обратил внимание на недопустимость сравнений Русского дома с одиозным американским USAID (Агентство США по международному развитию, англ. United States Agency for International Development).

Интересно USAID для команды нового президента США Дональда Трампа стала структурой совершенно ненужной из-за неэффективного расходования бюджетных средств. Плюс Трамп твердо убежден, что любая зарубежная помощь должна в первую очередь отвечать национальным интересам Штатов, а поддержка развивающихся стран часто была всего лишь пустой тратой денег. USAID для команды нового президента США Дональда Трампа стала структурой совершенно ненужной из-за неэффективного расходования бюджетных средств. Плюс Трамп твердо убежден, что любая зарубежная помощь должна в первую очередь отвечать национальным интересам Штатов, а поддержка развивающихся стран часто была всего лишь пустой тратой денег.

«Мы никогда не занимались и не занимаемся никакими политическими вопросами. Возможно, это наша слабая сторона, но этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им», — подчеркнул он.

Сейчас тема USAID достаточно популярна. USAID действительно изгнали из Азербайджана, и говорилось о том, что USAID занимается в том числе и политической деятельностью. Сравнение нас, «Россотрудничества» и Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Евгений Примаков

Что было в ноте МИД Азербайджана В ноте Русскому дому от МИД республики говорилось о том, что культурный центр должен освободить занимаемое помещение в течение полутора месяцев.

При этом известно, хотя сейчас и идет работа по линии МИД двух стран, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его. По крайней мере, «некоторое время назад» он заявлял о срочной продаже здания и предлагал организации съехать, отмечал Примаков.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно тут стоит сказать еще и об обвинениях Русского дома в шпионаже. Такой сюжет в конце января выпустил Baku TV. Журналисты утверждали, что под прикрытием организации в Баку якобы действуют российские спецслужбы. Примаков этот сюжет назвал «гнусным репортажцем», а также пообещал подать в суд на телеканал. «Мы готовим иск в суд о защите деловой репутации. Мне хочется услышать от финансируемого правительством Азербайджана средства массовой информации неопровержимые доказательства этой клеветы и лжи. Или опровержения и извинения», — сообщал он в своем Telegram-канале.

В репортаже девица беспардонно врет, что тут гнездо шпионов и логово сепаратистов. <…> Мне хочется услышать от финансируемого правительством Азербайджана средства массовой информации неопровержимые доказательства этой клеветы и лжи. Или опровержения и извинения. Евгений Примаков глава Россотрудничества

После выхода скандального сюжета Baku TV МИД России вызывал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева.

Дипломату выразили недоумение этой серией публикаций антироссийской направленности и дезинформационной кампанией против Русского дома в Баку. Также в МИД подчеркнули, что обвинения в адрес культурного центра абсолютно безосновательны.

Фото: РИА «Новости»

Азербайджанский МИД в то же время вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за публикаций в российских СМИ «ложных материалов и репортажей», которые якобы были направлены против республики. Тут же в министерстве отметили, что заявления республиканской прессы о Русском доме не являются позицией властей страны.

Закрытие Русского дома — итог целой кампании? И пусть на официальном уровне Азербайджан утверждает одно — по сути, требование о закрытии Русского дома стало итогом целой кампании, которую развязали против центра, уверен автор Telegram-канала «Рыбарь».

Фото: РИА «Новости»

«В Азербайджане это связывают с крушением самолета Azal под Актау, но очевидно, что в Баку просто используют трагедию как повод усилить свою антироссийскую политику, которая началась не вчера», — отметил он. Кроме того, по его словам, в этой стране и так давно притесняют пророссийских общественников, обвиняя их в госизмене. В качестве примера репрессий блогер привел судебный процесс над этнически русским гражданином Азербайджана Иваном Светличным, которого обвиняют в госизмене.

Плюс не так давно по той же статье в стране посадили на 13 лет политолога Назакет Мамедову, выступавшую за укрепление российско-азербайджанских отношений. Причем, выступая экспертом в разных СМИ, она поддерживала президента республики Ильхама Алиева.

Фото: РИА «Новости»

Какая позиция Азербайджана на самом деле По оценке директора центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, отношения России и Азербайджана развиваются как минимум неравномерно. «В начале СВО была сдержанность, потому что мы проявили в свое время не меньшую сдержанность в Карабахском конфликте и фактически поддержали Азербайджан в решении Карабахской проблемы. Соответственно, это было благосклонно принято. Алиев несколько раз приезжал в Россию, встречался с Путиным», — напомнил он в беседе с 360.ru. Разговоры тогда шли о том, что никогда еще дружба двух стран не была на такой высоте, продолжил специалист. Но как только в Баку поняли, что СВО не кончится так быстро, как они, вероятно, рассчитывали, — все! Сразу начали ориентироваться на Турцию и НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Похожего мнения придерживается и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По мнению парламентария, удивляться действиям Азербайджана вокруг Русского дома не приходится, с учетом того, что Баку периодически «по восточному обычаю» произносит комплименты в адрес России, но только когда это выгодно республике. «Их реальная политика состоит совершенно в другом: они являются союзниками Турции и продвигают турецкие интересы вместе со своими в зоне Каспия, Центральной Азии и на Кавказе», — указал он в комментарии RTVI.

Они воспользовались тем, что мы отвлечены на Украине; решили свои задачи, как им кажется, заполучили Нагорный Карабах. Мы проявили там себя очень скромно, я бы так сказал, по-вегетариански. Теперь мы им в этом отношении не необходимы — они уже свои вопросы решили. Ну вот, вы видите их отношение. Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Подлесный убежден, что в дальнейшем Азербайджан будет продолжать движение в сторону сближения с Турцией, полагая, что для него эта страна и блок НАТО, в которой она состоит, — более выгодная партия.

Фото: РИА «Новости»

«Но вообще нынешняя азербайджанская политика достаточно сложная, потому что Азербайджан, решив застарелый территориальный спор с Арменией на одном участке в Нагорном Карабахе, еще не решил вопрос с Зангезурским коридором. И тут он уже будет рассчитывать на поддержку Турции, а не на поддержку России», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Интересно Зангезурский коридор — автомобильная и железная дорога из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Азербайджан и Турция с 2020 года считают его главным транспортным проектом. Ереван выступает резко против, считая, что слово «коридор» предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Баку. Премьер Никол Пашинян неоднократно говорил, что армянское правительство «не будет обсуждать какую-либо коридорную логику». Зангезурский коридор — автомобильная и железная дорога из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Азербайджан и Турция с 2020 года считают его главным транспортным проектом. Ереван выступает резко против, считая, что слово «коридор» предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Баку. Премьер Никол Пашинян неоднократно говорил, что армянское правительство «не будет обсуждать какую-либо коридорную логику».

В контексте этой темы, по его словам, нужно учитывать и то, что Россия в принципе сейчас ведет довольно миролюбивую политику по отношению к Армении.

«Даже когда нас, условно говоря, хлещут по щекам армянские руководители, мы не даем такой сдачи, на которую бы следовало рассчитывать Еревану. Поэтому возникает у Азербайджана, видимо, такое ощущение, что Россия больше все-таки поддерживает Армению в вопросе Зангезурского коридора и других процессов политических, которые происходят в Закавказье», — добавил Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

Крушение самолета как повод А если возвращаться к событиям вокруг крушения самолета AZAL, очевидно, что это сейчас действительно используют как повод публично ссориться и обострять отношения дальше, убеждены эксперты. Затулин для примера напомнил о ЧП со сбитым российским вертолетом Ми-24 и гибелью российских миротворцев в Карабахе. Азербайджан тогда принес извинения, «но этим все дело ограничилось», напомнил собеседник RTVI. И Москва не стала требовать никаких наказаний или компенсаций. А что происходит сейчас в Баку? Власти просто пользуются историей с самолетом AZAL и раздувают антироссийский хайп, отрезал депутат.

Фото: РИА «Новости»

«Все это выливается в общую негативную картину перехода Азербайджана от политики дружественной к нам, к политике выжидательной, а сейчас уже к откровенном переходу Азербайджана к политике, связанной с продвижением интересов Турции, ну и фактически НАТО», — уверен Подлесный.

Конечно, если бы не было инцидента с самолетом, то были бы другие поводы [обострить отношения] Геннадий Подлесный политолог

Затулин также считает, что теперь Баку просто выгодно так себя вести, ведь потребности в помощи России, как перед войной в Карабахе, уже нет. Так что происходящему сейчас с Русским домом, по его твердому убеждению, удивляться не приходится.

«Я, конечно, не сторонник разрушения связей с кем бы то ни было, с Азербайджаном тоже — за то, чтобы они развивались, но при этом надо отдавать себе отчет о в характере наших отношений, они не союзнические», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Возвращаясь к вопросу дальнейшей судьбы Русского дома, Подлесный предположил, что руководство Россотрудничество, вероятно, приложит усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. То есть речи о том, чтобы преследовать руководителей различных общественных объединений Азербайджана в России, чинить какие-то препятствия бизнесу, конечно, не идет. «Я надеюсь, что до такого мы и не дойдем никогда», — заключил политолог. Что говорят в Кремле о Русском доме В Кремле закрытие Русского дома в Баку считают недоразумением, которое удастся решить через диалог. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Фото: РИА «Новости»

«Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов», — подчеркнул он во время пресс-кола. Глава «Россотрудничества» вместе с тем считает, что переездом все равно придется заниматься. Потому что даже формальное решение вопроса все равно не гарантирует, что у организации получится продолжать работать по старому адресу с учетом планов его собственника. В Telegram-каналах в последние дни можно встретить разнообразные пессимистичные прогнозы на этот счет. В частности, «Рыбарь»убежден, что сотрудничество с Русским центром, как и продвижение отношений двух стран, хотят плотно связать со шпионажем и госизменой. «Все идет к тому, что занимать пророссийскую позицию в Азербайджане будет просто опасно», — предупредил блогер.