«Что бы нам создать для Ильхама Гейдар оглы»: «Герани» для газа или бульдозеры для рынков?

На этой неделе Ильхам Алиев распорядился выделить два миллиона долларов на закупку азербайджанского электрического оборудования и отправки его на Украину. Гуманитарная помощь, так сказать. Солнечный привет из Баку. И, возможно, не последний. Но каким именно будет следующий — вопрос открытый, ведь в Азербайджане всерьез угрожают снять эмбарго на поставки оружия для ВСУ. Решится ли Алиев в итоге переступить и эту черту?

Что Алиев говорит о конфликте на Украине

Во время недавнего телефонного разговора Алиев и  Зеленский осуждали «атаки России» по нефтехранилищу компании SOCAR в Одессе, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, качающую азербайджанский газ на Украину.

После этой беседы источники издания Caliber в правительстве Азербайджана пришли к выводу, что если удары продолжатся, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву.

Собеседники журналистов подчеркнули, что на фоне атак на азербайджанские объекты на Украине в Баку не хотят нормализации отношений с Россией и готовы к еще большей эскалации.

В июле Алиев сравнивал кризис на Украине с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха и заявлял, что посетовал бы Киеву «Никогда не соглашаться на оккупацию».

В Кремле в ответ на речи Алиева заметили, что с его позицией по украинскому кризису не согласны, но вместе с тем рассчитывают, что разногласия в этом вопросе не будут непреодолимым препятствием для завершения периода охлаждения отношений между Москвой и Баку.

Азербайджан направлял Украине гумпомощь и ранее: в минувшем феврале Алиев пустил один миллион долларов на электрооборудование для этой республики, а летом 2023 года на те же цели отстегнули 7,6 миллиона долларов. В 2022 году общая сумма гуманитарной помощи Киеву составила более 30 миллионов манатов (17,6 миллиона долларов). Гуманитарные поставки шли и в 2024-м.

«Что бы нам создать для Ильхама Гейдар оглы»

После новостей об очередной закупке электрооборудования для Киева военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале опрос на тему «А что бы нам создать для Ильхама Гейдар оглы?»

Варианты ответов журналист предложил следующие:

В голосовании приняли участие 19,9 тысячи человек. В следующем посте Коц подвел итоги.

«73 процента подписчиков считают, что бить надо по кошельку Баку — по рынкам и диаспорам. Все остальное — полумеры», — уточнил он.

А вы как считаете?

