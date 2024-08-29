Политический узник. Макрон самоудовлетворился, задержав Дурова по указке Запада

Юрист Соловьев: дело против Дурова будет развиваться минимум до Рождества

Основателя Telegram Павла Дурова освободили под залог в пять миллионов евро. Однако само следствие может длиться бесконечно долго. Осложняет ситуацию обвинение Дурова в насилии над ребенком со стороны якобы матери его детей Ирины Болгар. Как могут развиваться дальнейшие события, в беседе с 360.ru рассуждал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Следствие теперь может длиться бесконечно долго. У него будут все рычаги давления на Дурова», — заметил он.

Негативный отпечаток на дело накладывают семейные отношения. Предполагаемая мать детей бизнесмена обвинила Дурова в насилии над одним из них. Юрист предположил, что с точки зрения тех, кто затеял это дело, семейная ситуация должна взывать общественное обсуждение. Поэтому параллельно всплыла история по очернению Дурова как порядочного отца и мужчины.

Соловьев назвал большинство обвинений, предъявленных бизнесмену в Париже, абсурдными. Он подчеркнул, что расследование дела во Франции затянется надолго.

«Все зависит от того, насколько Дуров согласится предоставить то, что от него требуют. <…> До Рождества дело в такой активной информационной и процессуальной стадии будет развиваться. А дальше посмотрим, кто кого переиграет», — высказался юрист.

По его словам, в первую очередь начнется состязание обвинения и защиты. Одна сторона будет давить и торопить, другая, предположительно, затягивать процесс.