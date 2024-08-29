«Совершенно абсурдно». Адвокат Дурова ответил на предъявленные обвинения

Адвокат Камински заявил, что обвинения против Дурова из-за Telegram абсурдны

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Владелец мессенджера не может быть вовлечен в преступления, которые совершили при помощи его платформы. Выдвинутые властями Франции обвинения против основателя Telegram Павла Дурова не имеют смысла, заявил его адвокат Давид-Оливье Камински. Защитника процитировало AFP.

«Совершенно абсурдно думать, что руководитель социальной сети может быть замешан в преступных действиях, которые могут быть совершены в мессенджере», — сказал он.

Камински возмутили озвученные на слушаниях обвинения в адрес Дурова. Он заверил, что Telegram во всех отношениях соответствует европейским правилам, касающимся цифровых технологий.

Прокуратура Парижа перевела Дурова под надзор с внесением залога и запретом на выезд из Франции. Она вменила бизнесмену соучастие в торговле наркотиками, распространении порнографии, мошенничестве и другие правонарушения.

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