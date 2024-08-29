Французский адвокат Дурова подтвердил внесение залога в ближайшее время

В ближайшее время основатель Telegram Павел Дуров внесет залог на сумму пять миллионов евро, предусмотренный условиями выхода из-под стражи под надзор. Адвокат Давид-Оливье Камински сообщил об этом РИА «Новости» .

«Да, он будет внесен в ближайшее время», — сказал защитник.

Камински назвал абсурдными предъявленные предпринимателю обвинения. По его мнению, основатель Telegram не должен нести ответственность за совершенные другими людьми с использованием сервиса преступления. Адвокат сказал журналистам, что мессенджер Дурова соответствует предъявляемым в Европе требованиям к цифровым продуктам.

Ранее прокуратура Парижа объявила, что Дурова выпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Ему запретили покидать Францию и обязали регулярно являться в полицию.

Специалист по международному праву Мария Ярмуш предположила, что владелец Telegram согласился сотрудничать со следствием, раз его освободили из-под стражи.