Французский адвокат Дурова подтвердил внесение залога в ближайшее время
Адвокат Камински: Дуров скоро внесет залог в размере €5 млн
В ближайшее время основатель Telegram Павел Дуров внесет залог на сумму пять миллионов евро, предусмотренный условиями выхода из-под стражи под надзор. Адвокат Давид-Оливье Камински сообщил об этом РИА «Новости».
«Да, он будет внесен в ближайшее время», — сказал защитник.
Камински назвал абсурдными предъявленные предпринимателю обвинения. По его мнению, основатель Telegram не должен нести ответственность за совершенные другими людьми с использованием сервиса преступления. Адвокат сказал журналистам, что мессенджер Дурова соответствует предъявляемым в Европе требованиям к цифровым продуктам.
Ранее прокуратура Парижа объявила, что Дурова выпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Ему запретили покидать Францию и обязали регулярно являться в полицию.
Специалист по международному праву Мария Ярмуш предположила, что владелец Telegram согласился сотрудничать со следствием, раз его освободили из-под стражи.